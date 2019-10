Đắk Nông: Bắt khẩn cấp cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ

Theo điều tra ban đầu, chị C.T.M (35 tuổi, dân tộc Mông, quê ở Lào Cai) từng có một đời chồng và có con gái là cháu V.T.V (13 tuổi). Năm 2012, chị M. cùng con vào sống tại thôn 5, xã Đắk R’Măng; đến năm 2015, chị M. và Bình kết hôn.

Do ở chung nhà, thấy con gái riêng của vợ càng lớn càng xinh đẹp, Bình rắp tâm hãm hại cháu V.

Sáng 16.9, Bình và cháu V. đi làm rẫy ở thôn 6, xã Đắk R’Măng. Khi nhìn thấy cháu đang tắm rửa, thay quần áo phía sau nhà rẫy, Bình chạy đến ôm lấy cháu rồi đè xuống đất, thực hiện hành vi hiếp dâm . Cháu V. ra sức giãy dụa, phản ứng nhưng do còn nhỏ, sức yếu, không thể chống cự lại Bình.

Chiều cùng ngày, cháu V. về nhà kể lại sự việc cho mẹ biết. Nghe chuyện, chị M. không trình báo cáo với chính quyền, cơ quan chức năng mà chỉ báo với bà con dòng họ để họp “xử lý nội bộ” hành vi của chồng mình. Theo tục lệ của đồng bào dân tộc thiểu số, sau khi họp thỏa thuận hòa giải, dòng họ phạt Bình 16 triệu đồng

Tuy nhiên, cháu V. quyết tố giác hành vi hiếp dâm của Bình. Do không biết chữ, cháu V. nhờ một người cùng thôn viết đơn gửi công an. Nhận đơn tố cáo, ngày 28.9, Công an H.Đắk Glong tiến hành xác minh vụ việc. Nhận thấy Bình có dấu hiệu chuẩn bị bỏ trốn, cơ quan điều tra liền bắt khẩn cấp để xử lý theo quy định của pháp luật