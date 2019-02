Đảm bảo an ninh tuyệt đối cho thượng đỉnh Mỹ - Triều

Công an TP.Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai nhiều phương án bảo vệ ở cấp độ cao nhất, sẵn sàng đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên.

“VN vinh dự được chọn làm nơi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên . Vì trách nhiệm yêu hòa bình và mến khách hữu nghị thân thiện, trật tự đã thành văn hóa, nếp sống của VN”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trong lúc đến kiểm tra công tác chuẩn bị tại Trung tâm báo chí quốc tế phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) vào sáng 24.2.

“Tất cả đường phố được trang trí, trật tự đã được nâng lên một mức mới. Các vị trí diễn ra hội nghị đã được chuẩn bị tốt nhất. Một tinh thần mến khách, trách nhiệm văn hóa của VN sẽ được thể hiện qua hội nghị này. Chúng ta tiếp tục các phương án để hoàn thiện, để không xảy ra sơ suất nào và phục vụ tốt hội nghị”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói. Thủ tướng đồng thời nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mọi người khi đến VN, đến Hà Nội dịp này. Tại buổi kiểm tra, Thủ tướng đánh giá cao kết quả tổ chức của các cơ quan liên quan, đồng thời ghi nhận vai trò của báo chí trong việc truyền tải thông tin về hội nghị ra quốc tế.

Cùng ngày tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc, kiểm tra và đánh giá cao công tác của Bộ về chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh. Báo cáo với Thủ tướng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết: "Mặc dù thời gian chuẩn bị rất ngắn nhưng Bộ Ngoại giao đã sớm thành lập nhóm công tác, phân công cụ thể. Tính đến nay, về cơ bản, Bộ Ngoại giao đã hoàn tất các công việc, nhất là công tác đảm bảo an ninh, lễ tân, thủ tục đăng ký tác nghiệp cho hơn 2.600 phóng viên nước ngoài". Thủ tướng yêu cầu Bộ cần tiếp tục tăng cường công tác chủ trì, túc trực 24/24, phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương để đảm bảo công tác tổ chức thượng đỉnh được thành công.

Đến chiều tối, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quay lại Trung tâm báo chí quốc tế để kiểm tra những công việc mà Thủ tướng đã yêu cầu Bộ VH-TT-DL cùng UBND TP.Hà Nội triển khai, bao gồm trang trí và quảng bá hình ảnh về VN. Thủ tướng đồng thời yêu cầu Bộ quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác quảng bá du lịch vì đây là dịp đặc biệt quảng bá hình ảnh về đất nước VN thân thiện, hữu nghị, lịch thiệp, an toàn đối với du khách gần xa.

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, trong ngày 24.2, lực lượng công an đã dựng nhiều hàng rào chắn trước khách sạn Melia và dọc đường Lý Thường Kiệt, kéo dài từ phố 19 Tháng 12 đến đường Quang Trung. Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đến hiện trường suốt 2 giờ để trực tiếp chỉ đạo công tác an ninh. Trong khi đó, nhiều phóng viên các nước tập trung đông đảo trước khách sạn Melia, được cho là nơi Chủ tịch Kim Jong-un lưu trú trong suốt thời gian diễn ra hội nghị.

“Mọi công tác tuyên truyền, quảng bá phải khơi dậy được lòng yêu nước của người dân. Mỗi người dân là một sứ giả quảng bá cho hình ảnh thủ đô, thân thiện, mến khách, xứng đáng với danh hiệu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình. Đặc biệt, đây cũng là dịp để Hà Nội đưa thông điệp ra thế giới: VN đang phát triển, hội nhập và điểm đến cho du khách quốc tế”, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh. Về công tác vệ sinh môi trường, ông Nguyễn Đức Chung nhắc lại chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rằng các công ty môi trường vệ sinh khu vực dọn dẹp đến khi nào sạch thì thôi, không phải 2 lần/ngày mà 10 lần/ngày cũng phải làm, đảm bảo yêu cầu xanh, sạch, đẹp, hoa cờ rực rỡ.