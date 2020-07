Đảm bảo hỗ trợ doanh nghiệp tham gia đầu tư

Theo ông Nguyễn Thành Phong, nhiều dự án (DA) quy mô lớn, trọng điểm của TP chậm tiến độ, trong đó có những DA (kể cả DA công và DA do nhà đầu tư tư nhân đầu tư) đang bị tắc với nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc về nguồn vốn, pháp lý về cơ chế đất đai, tài chính ... Một số DA lớn đã giao đất cho nhà đầu tư tư nhân triển khai cũng bị dừng lại, gặp nhiều khó khăn do quy định pháp lý thay đổi... Điển hình các DA: tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên ; tuyến metro Bến Thành - Tham Lương; cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (đi qua 2 địa bàn TP.HCM và tỉnh Tây Ninh với chiều dài khoảng 50 km; vốn đầu tư hơn 13.614 tỉ đồng); Quảng trường trung tâm và công viên bờ sông trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2)...