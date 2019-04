Đâm chết người sau va quẹt giao thông

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an Q.Bình Tân phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra.

Cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Lời (18 tuổi, quê Sóc Trăng) và Trần Thanh Quang (23 tuổi, quê An Giang) là hai nghi can trực tiếp gây ra vụ án mạng nên tiến hành truy bắt.