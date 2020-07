Dân 9 lần bị chặt phá vườn cà phê, trách nhiệm của công an ở đâu?

Như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 3.7.2020, anh Vũ Xuân Hải (ngụ thôn 7, xã Hòa Ninh, H.Di Linh, Lâm Đồng) được người dân báo tin vườn cà phê của gia đình bị kẻ xấu chặt phá . Anh Hải lập tức chạy vào vườn, ứa nước mắt nhìn vườn cà phê hơn 2 năm tuổi đang cho trái bói bị đốn ngang thân. Kiểm đếm sơ bộ có khoảng 180 cây cà phê bị kẻ xấu đốn hạ và bẻ gãy hư hỏng hoàn toàn.

Anh Hải cho biết: “Từ năm 2015 đến nay, vườn cà phê của tôi đã bị kẻ gian đốn hạ 9 lần, ít thì 50 - 60 cây, nhiều thì lên đến hơn 200 cây bị chặt. Lần nào xảy ra sự việc tôi đều báo với cơ quan công an nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm… Mong công an sớm tìm ra thủ phạm để gia đình yên tâm làm kinh tế, lo cho cuộc sống chứ cứ mãi thế này khốn khổ quá”.

Thủ phạm thách thức pháp luật?!

Nhiều bạn đọc (BĐ) cho biết đã ứa nước mắt như anh Hải khi đọc tin vườn cà phê bị đốn hạ . BĐ Khánh Vi viết: “Quá xót xa. Có thù hằn gì mà lại chặt phá vườn cà phê của người ta? Dù là gì cũng phải xử phạt thật nặng”. BĐ Khiết phẫn nộ: “Không thể tin được lại có kẻ nhẫn tâm chặt phá vườn cà phê của nông dân, 9 lần chứ có phải ít đâu. Chúng thách thức công an chăng?”.

Trước tình hình phức tạp như trên, nhiều BĐ cho rằng người dân trước tiên phải biết tự bảo vệ tài sản của mình. BĐ Vlog Huy Hue khuyên: “Làm nhà ở tại vườn. Hay là bỏ ít tiền ra mà đầu tư cho cái camera. Thời buổi bây giờ hiện đại mà camera nhỏ xíu đặt ở góc nhìn nào cũng được. Như tôi vườn xa nhà mấy chục cây số, vườn thì có mấy sào cà phê mà phải đầu tư lắp camera cho yên tâm”. Trong khi đó, BĐ Hữu lo lắng: “Chẳng lẽ phải làm nhà ở tại vườn, phải nuôi chó để giữ cà phê?”.

Bao giờ tìm ra thủ phạm?

Đó là câu hỏi mà nhiều BĐ đặt ra cho công an địa phương. BĐ Cửu bức xúc: “Bao giờ thì công an tìm ra thủ phạm? Công an còn nợ người dân câu trả lời”. BĐ Thanh Lan thẳng thắn: “Theo tôi nghĩ công an địa phương phải chịu trách nhiệm về vụ việc. Để xảy ra 9 lần thế này thì công an ở đó không hoàn thành nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về việc này”.

Trong khi đó, BĐ Trinh Cuong cho rằng: “Chắc là quá khó, quá phức tạp nên cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra thủ phạm, nguyên nhân, động cơ. Việc hủy hoại tài sản, công sức của người dân này cần phải nghiêm trị”. Còn BĐ Tụng viết: “ Công an phải quyết liệt vào cuộc và phải sớm tìm ra thủ phạm. Không thể có chuyện 9 lần bị chặt phá, 9 lần báo công an mà vẫn không tìm ra thủ phạm. Đừng để dân bất an”.