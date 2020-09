Đàn trâu 8 con bị vùi chết vì sạt lở đất ở Nghệ An

Sáng 20.9, thông tin từ UBND xã Na Ngoi (H.Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, do mưa lớn trong 3 ngày qua nên tại địa bàn xã đã xảy ra sạt lở đất khiến đàn trâu 8 con của một gia đình trong xã bị chết do bị vùi lấp.

Cụ thể, mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng từ bão số 5 nên một lượng lớn đất đá từ trên núi đã sạt xuống tuyến đường biên giới, đoạn qua bản Buộc Mú (xã Na Ngoi). Vụ sạt lở đã vùi lấp chuồng trâu ở bên đường của gia đình ông Xồng Bá Rê (ngụ xã Na Ngoi), bên trong có 8 con trâu đang nhốt, khiến cả đàn trâu bị chết, thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Trâu bị chết do bị vùi lấp ẢNH CTV

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng Đồn biên phòng Na Ngoi (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đã huy động lực lượng đến giải tỏa đất đá, giải phóng tuyến đường và đưa số trâu bị vùi lấp ra ngoài. Tuy nhiên, do lượng đất đá sạt lở quá lớn nên chỉ 6 con trâu được đưa ra ngoài.

Ông Lầu Bá Chỏ, Phó chủ tịch UBND xã Na Ngoi, cho biết mưa lũ đã khiến nhiều tuyến đường trong xã bị sạt lở. Đặc biệt, tuyến đường vào Trạm kiểm soát Biên phòng Buộc Mú có 4 điểm sạt lở nặng, khiến giao thông bị chia cắt.

Do mưa lớn nên từ hôm qua, 19.9, nhiều thủy điện ở Nghệ An đã đồng loạt xả lũ. Mưa lũ cũng khiến một người dân ở xã Thanh Hà (H.Thanh Chương, Nghệ An) tử vong vì đuối nước khi đang lặn để sửa trạm cân của gia đình bị ngập.