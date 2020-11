'Dân vận khéo' là nói dân hiểu, xử lý nghiêm cán bộ tham nhũng, thiếu trách nhiệm

Sáng 4.11, tại Hội trường Thành phố diễn ra lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng; trao tặng kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp Dân vận ” và tuyên dương cán bộ dân vận tiêu biểu giai đoạn (2016 - 2020).

Chủ động nâng cao công tác chuyên môn

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành Ủy, cho biết tuy bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng TP.HCM đã vượt qua khó khăn, thực hiện tốt “mục tiêu kép”, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ (2020 - 2025).

Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành Ủy, phát biểu tại lễ kỷ niệm Ảnh: Bích Ngân

Trong thời gian tới, ông Hiệp nhấn mạnh, Ban Dân vận cần chủ động phân sức một cách hợp lý và nỗ lực nhiều hơn nữa trong công tác chuyên môn để đưa Nghị quyết Đại hội XI sớm đi vào cuộc sống phục vụ người dân, cũng như đáp ứng kịp thời tốc độ phát triển của TP.HCM.

Tiếp tục nâng cao vấn đề an sinh và đảm bảo an toàn làm cho chất lượng cuộc sống của người dân bằng cách triển khai cuộc vận động người dân không vi phạm luật giao thông đường bộ, giữ trật tự an toàn nơi cư trú và trên đường phố, xây dựng nhiều mô hình, giải pháp, cách làm hay, …, ông Nguyễn Hữu Hiệp phân tích.

“Đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, không bị tụt lại phía sau thì từng người, từng điển hình dân vận khéo phải nói cho dân hiểu, phải làm được cho dân thấy và tổ chức cho người dân cùng làm thì công tác dân vận mới mong có kết quả tốt”, ông Nguyễn Hữu Hiệp đánh giá.

Hăng say làm việc là trực tiếp mang đến sự phát triển cho TP.HCM

Cũng tại lễ kỷ niệm, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, cho biết bên cạnh sự tích cực và trực tiếp tham gia các phong trào thi đua yêu nước, mỗi người dân bằng sự làm việc hăng say cũng chính là trực tiếp mang đến sự phát triển cho TP.HCM, mỗi sự đóng góp đều vô cùng đáng trân trọng.

Chẳng hạn, người dân tham gia phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” dạy học chữ, dạy nghề; chương trình “Giảm nghèo bền vững” xây nhà tình thương, chăm lo học bổng; xây dựng mô hình “đổi vũ khí lấy quà”; mô hình “5+1” giáo dục thanh niên hư hỏng, chậm tiến, … góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM, bà Nguyễn Thị Lệ cho biết.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu trong công tác dân vận Ảnh: Bích Ngân

Bà Lệ nêu dẫn chứng có 645 tập thể, gia đình, cá nhân được tuyên dương cấp thành phố; 26.609 điển hình ở cấp trên cơ sở và 24.650 điển hình ở cấp cơ sở được tuyên dương trong năm năm qua. Đây chính là những số liệu cho thấy sức sống của phong trào dân vận khéo.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Lệ cũng nhấn mạnh thời gian tới TP.HCM cần tổ chức các tiếp cận linh hoạt để phát huy mặt tích cực của mạng xã hội , đồng thời nắm bắt các vấn đề mà người dân, dự luận quan tâm để có hình thức giải quyết phù hợp. Cùng với đó cần tăng cường kỷ luật, xử lý nghiêm những cán bộ tham nhũng, tiêu cực, thiếu trách nhiệm...

Tại đây, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM, cũng ghi nhận những thành tích, đóng góp mà ngành dân vận đạt được trong thời gian qua. Qua đó, bà Lệ cũng biểu dương 90 cán bộ dân vận tiêu biểu, 60 đồng chí được trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” trong sự nghiệp phát triển TP.HCM năng động và sáng tạo.