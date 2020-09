Dân vùng biển Hà Tĩnh chằng chéo nhà, chặt cây trước giờ bão số 5 đổ bộ

Sáng nay, 18.9, dù không nằm trong vùng tâm bão của cơn bão số 5 nhưng tại Hà Tĩnh đã bắt đầu có mưa to kèm theo gió giật mạnh

Theo ghi nhận của Thanh Niên, tại các vùng ven biển ở H.Lộc Hà (Hà Tĩnh) như xã Mai Phụ và TT.Lộc Hà, rất nhiều người dân vẫn đang tích cực chằng chéo, gia cố lại mái nhà và chặt cành cây xanh trước khu vực nhà ở để hạn chế thiệt hại khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền.

Từ 16 giờ chiều hôm qua (17.9), UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh cấm biển và kêu gọi tàu thuyền của ngư dân trên vùng biển Hà Tĩnh khẩn trương vào nơi tránh trú an toàn, đồng thời yêu cầu các địa phương kiểm tra, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 5.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 nên thời tiết khu vực Hà Tĩnh ngày và đêm 18.9 sẽ có mưa to, có nơi mưa rất to và giông.