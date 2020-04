Đang điều trị cai nghiện nhưng về nhà lại sử dụng cần sa

Cũng theo thiếu tá Sơn, ngay trong ngày 14.4, Công an phường 5, TP.Đà Lạt đã đưa Phạm Đình Bình đến cơ sở y tế để kiểm tra. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy Bình dương tính với ma túy "đá ", thuốc lắc và cần sa. Hiện Công an P.5 đang phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Lạt củng cố hồ sơ để xử lý Bình về hành vi trồng và sử dụng cần sa.