Đăng Facebook thu mua sổ bảo hiểm xã hội, bị phạt 15 triệu đồng

Ngày 7.5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã phối hợp với Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Bình Dương làm rõ hành vi giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức , cá nhân khác của bà Ngô Thị Thuý Kiều (30 tuổi, ngụ Bình Định) để thu mua sổ bảo hiểm xã hội

Theo đó, cơ quan chức năng Bình Dương xác định trong thời gian xảy ra đại dịch Covid-19 , bà Kiều đã lập tài khoản Facebook có tên “ Bảo Hiểm Xã Hội Bình Dương ” để thu mua sổ bảo hiểm xã hội của những người lao động bị thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Kiều khai nhận khi thu mua sổ bảo hiểm sẽ chi trả cho người bán một khoản tiền thấp hơn nhiều lần so với số tiền của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả, sau đó làm thủ tục thanh toán lấy số tiền cao hơn để trục lợi sổ bảo hiểm.

Tuy nhiên, từ khi đăng Facebook, Kiều chưa mua được cuốn sổ nào từ người bán.

Qua xác minh vụ việc, Cục An ninh mạng Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Bình Dương gỡ bỏ các tài khoản giả mạo và cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt đối với bà Ngô Thị Thúy Kiều về hành vi giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức cá nhân khác để thu mua sổ bảo hiểm xã hội.