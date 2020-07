Đang hoàn tất thủ tục trình phê duyệt Đề án thành lập TP.Phú Quốc

Sáng 8.7, ông Mai Văn Huỳnh, Bí thư, Chủ tịch UBND H.Phú Quốc, cho biết đã có báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập TP.Phú Quốc và thành lập các phường thuộc TP.Phú Quốc.

Theo báo cáo, H.Phú Quốc đã tổ chức lấy ý kiến của 62.284/64.263 cử tri trên địa bàn 10 xã/thị trấn, trong đó có 61.870 cử tri đồng ý Đề án thành lập TP.Phú Quốc, chiếm tỷ lệ 96,28%.

Còn về việc thành lập P.Dương Đông thuộc TP.Phú Quốc, huyện đã lấy ý kiến 21.882/22.030 cử tri của TT.Dương Đông; trong đó có 21.693 cử tri đồng ý. Tương tự, có 14.701 cử tri thuộc TT.An Thới và xã Hòn Thơm đồng ý sáp nhập Hòn Thơm vào TT.An Thới; có 14.707 cử tri thuộc 2 đơn vị cấp xã này đồng ý thành lập P.An Thới thuộc TP.Phú Quốc.

“Chúng tôi đang hoàn tất các thủ tục để trình HĐND tỉnh Kiên Giang và các cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt”, ông Huỳnh thông tin. Phú Quốc là huyện đảo thuộc tỉnh Kiên Giang, cách TP.Hà Tiên 45 km về phía tây, cách TP.Rạch Giá 120 km về phía đông. Phú Quốc có 10 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 2 thị trấn là Dương Đông (phía tây bắc của đảo) và An Thới (phía nam của đảo).

TP.Phú Quốc sau khi thành lập có diện tích tự nhiên 589,27 km2, quy mô dân số 179.480 người; có 9 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 2 phường Dương Đông, An Thới và 7 xã Hàm Ninh, Dương Tơ, Gành Dầu, Bãi Thơm, Cửa Dương, Cửa Cạn, Thổ Châu (do xã Hòn Thơm sáp nhập vào An Thới).