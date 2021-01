Đăng sai sự thật về dịch Covid-19, hai chủ tài khoản Facebook bị phạt 15 triệu đồng

Sáng nay, 29.1, Công an TP. Sơn La đã thông tin về 2 trường hợp bị xử phạt vì thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, Công an TP.Sơn La phát hiện vào lúc 16 giờ 49 ngày 28.1, chị Hoàng Thị N. (32 tuổi, hộ khẩu thường trú tại tổ 6, P.Quyết Tâm, TP.Sơn La) đã sử dụng điện thoại cá nhân đăng tải lên trang Facebook cá nhân tài khoản “Tha Chi Sơn La” với nội dung: “Chú Thái Thực đã dương tính lần 1. Rầu ruột. Mọi người nhớ đeo khẩu trang vào nhé”.

Tiếp đó, lúc 16 giờ 59 ngày 28.1, chị Ngô Thị Mai H. (31 tuổi, hộ khẩu thường trú tại tổ 17, P.Chiềng Sinh, TP.Sơn La) đã sử dụng điện thoại cá nhân đăng tải lên trang Facebook cá nhân tài khoản “Hoa Ngô Mai” với nội dung: “Thông báo chú Thái Thực dương tính lần 1. Bệnh nhân người Sơn La. Đi từ Quảng Ninh về”. Chị Ngô Thị Mai H. khai nhận nguồn thông tin trên là do xem được trên tài khoản Facebook “Tha Chi Sơn La”.

Sáng 29.1: Thêm 9 bệnh nhân Covid-19 tại Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh

Thông tin sai sự thật về Covid-19 trên mạng xã hội bị Công an TP.Sơn La phát hiện, xử lý Ảnh Công an Sơn La cung cấp

Theo Công an TP.Sơn La, hành vi của 2 chủ tài khoản Facebook nêu trên đã vi phạm điểm a khoản 1 điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin , tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử: “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân”.

Vì vậy, Công an TP.Sơn La đã tham mưu với Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi trường hợp số tiền 7,5 triệu đồng.

Công an Sơn La cũng khuyến cáo người dân cảnh giác, chọn lọc thông tin, không đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa được xác thực, góp phần chung tay phòng chống dịch hiệu quả.

Lực lượng công an sẽ tiếp tục tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh mạng, xử lý nghiêm khắc những trường hợp sai phạm. Trong trường hợp phát hiện người tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội, người dân cần thông báo ngay với cơ quan công an để có biện pháp xử lý kịp thời.

Theo Sở Y tế Sơn La, tính đến ngày 28.1, tỉnh Sơn La có 2 trường hợp F2, 10 trường hợp F3.