Đang tháo dỡ trạm thu phí hầm Thủ Thiêm sau 6 năm bỏ hoang

Sáng 29.3, đoàn kiểm về an toàn cháy nổ do ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND Q.1 TP.HCM dẫn đầu đã yêu cầu phải di dời bãi xe ở chung cư 42 Nguyễn Huệ vì không đảm bảo an toàn PCCC.