Đăng tin sai về dịch bệnh do virus Corona, một người bị kiểm điểm trước dân

Ngày 7.2, tin từ UBND xã Long Trạch (huyện Cần Đước, Long An) cho biết Công an xã Long Trạch phối hợp Công an huyện Cần Đước đưa Phạm Minh Duy (42 tuổi, ngụ ấp Phước Vĩnh, xã Long Trạch, huyện Cần Đước) ra kiểm điểm trước dân vì hành vi đăng tin sai sự thật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona , trên mạng xã hội Facebook.