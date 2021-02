Đăng tin về vụ cướp bịa đặt lên mạng xã hội vì tin lời người yêu

Ngày 28.2, Công an TX.Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã làm việc với chị D.T.M.T (21 tuổi, ngụ xã Cù Bị, H.Châu Đức) để làm rõ hành vi thông tin sai sự thật trên mang xã hội về vụ cướp tài sản.

Trước đó, ngày 26.2, chị T. đã đăng trên mạng xã hội một bài viết với nội dung cảnh báo về 1 vụ cướp xe máy ở P.Mỹ Xuân (TX.Phú Mỹ). “Nạn nhân” trong vụ án này là bạn trai của chị T., đã bị 2 thanh niên dùng hung khí uy hiếp để cướp xe máy.

Ngay sau khi trang mạng này đăng tải vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ đã phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, xác minh thông tin trên là không có thật.

Tiếp đó. Công an TX.Phú Mỹ làm việc với “nạn nhân” là bạn trai chị T., thì anh này khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã cầm cố xe máy cho một tiệm cầm đồ. Do e ngại chị T. không vui nên anh ta đã bịa chuyện bị cướp.

Tin lời, chị T. đã đăng câu chuyện bịa lên mạng xã hội với mục đích giúp nhiều người… cảnh giác.

Chỉ sau vài giờ đăng tải trên mạng xã hội, bài viết của chị T. đã có gần 200 lượt chia sẻ, trên 300 bình luận.