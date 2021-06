Đang truy vết các vụ tấn công mạng nhằm vào Báo điện tử VOV

Ngày 16.6, ông Nguyễn Đức Tuân, Giám đốc Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) thuộc Cục An toàn thông tin - Bộ TT-TT, cho biết đang phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào Báo điện tử VOV (Đài tiếng nói Việt Nam) hôm 12 và 13.6.