Đánh CSGT, nam thanh niên Hải Phòng nhận 18 tháng tù treo

Cơ quan CSĐT Công an H.Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Phạm Văn Việt (41 tuổi, ở thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ, H.Tứ Kỳ) cũng về tội "chống người thi hành công vụ". Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 21.5, lực lượng Công an H.Tứ Kỳ phối hợp với Công an xã Hà Kỳ xuống nhà của Việt tuyên truyền, vận động đối tượng lên trụ sở UBND xã làm việc, do người dân địa phương và người thân cáo buộc y nhiều lần có hành vi gây rối trật tự công cộng, dùng hung khí đe dọa, đánh bị thương người dân. Tuy nhiên, Việt không hợp tác, cố thủ trong nhà và chửi bới, lăng mạ xúc phạm, đáp gạch, đá, chai bia về phía lực lượng chức năng. Đáng chú ý, Việt còn dùng cây đinh ba tự chế dài khoảng 1,5 m phóng trúng vào cánh tay phải của thượng tá Vũ Đình Hùng, Phó Trưởng Công an H.Tứ Kỳ.