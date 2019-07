Đảo tiền tiêu Lý Sơn có gì tham quan mà phải thu phí?

Lý Sơn trước đây được gọi là cù lao Ré mà theo cách lý giải của dân gian là “cù lao có nhiều cây Ré”. Là huyện đảo duy nhất của Quảng Ngãi, nằm về phía Đông Bắc, cách đất liền 15 hải lý. Cư dân Việt đến khai khẩn làng mạc trên đảo vào khoảng cuối thế kỷ 16 - đầu thế kỷ 17. Trong buổi đầu ấy, người Việt trong công cuộc khai phá lập làng đã gặp không ít khó khăn về thời tiết, khí hậu… Lịch sử đảo Lý Sơn còn gắn liền với các khối cộng đồng cư dân khác đã sinh sống trên đảo từ hàng nghìn năm trước. Ba lớp cư dân Sa Huỳnh - Chăm pa - Việt đã gắn bó chặt chẽ với sự hình thành và phát triển của đảo Lý Sơn. Họ đã bảo vệ chủ quyền hòn đảo và để lại nhiều di sản văn hóa vô cùng giá trị đến nay vẫn được bảo tồn và phát huy. Đảo Lý Sơn có vị trí chiến lược quan trọng trên vùng biển Việt Nam. Ngày 1.1.1993 huyện đảo Lý Sơn chính thức được thành lập theo Quyết định số 337/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Ngày 9.7, tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Quảng Ngãi, thừa ủy quyền của UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND H.Lý Sơn đã trình bày về việc đề nghị ban hành nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan đảo tiền tiêu Lý Sơn Theo đó, đề nghị thu phí tham quan các danh thắng, di tích, bảo tàng trên đảo Lý Sơn: tại đảo Lớn (2 xã: xã An Hải và An Vĩnh) là 100.000 đồng/người/lượt; phí tham quan tại đảo Bé (xã An Bình) là 50.000 đồng/người/lượt, áp dụng cho cả người Việt Nam và nước ngoài. Riêng trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật đặc biệt nặng và người dân đảo Lý Sơn được miễn thu phí; với người khuyết tật nặng, sinh viên, học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thì giảm 50% phí. Đến sáng 10.7, tiếp theo chương trình nghị sự của kỳ họp, dù tranh luận nhiều liên quan đến việc thu phí tham quan trên đảo tiền tiêu Lý Sơn , nhưng cuối cùng các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua việc thu phí, có giảm mức thu so với ban đầu đề xuất. Cụ thể, với đảo Lớn, thu 70.000 đồng/người/lượt; đảo Bé thu 30.000 đồng/người/lượt. Đại biểu Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho rằng, trước nhiều khó khăn nguồn ngân sách không đủ đầu tư hạ tầng, vì vậy cần phải có sự đóng góp của khách tham quan khi đến với Lý Sơn. Hiện, thời gian và phương pháp thu cụ thể (thu ngay khi đặt chân lên đảo Lý Sơn, hay thu từng điểm tham quan) chưa được ấn định.