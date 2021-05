Đào Văn Bé nhiều lần giao cấu làm cháu ruột 2 lần sinh con

Ngày 19.5, Cơ quan CSĐT Công an H.Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Đào Văn Bé (25 tuổi, ngụ H.Long Điền) về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Đào Văn Bé lúc vừa bị bắt giữ Ảnh: Nguyễn Long

Đào Văn Bé đang chấp hành án 8 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích và hành hạ cháu.

Theo điều tra ban đầu, Đào Văn Bé và Đào Thị Gái (đang chấp hành án 6 năm 6 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích và hành hạ con) là hai chị em cùng mẹ khác cha.

Đào Thị Gái sống chung với một người không rõ lai lịch và sinh được hai người con gái là V.T.T.L (20 tuổi) và Đ.T.H (17 tuổi).

Sau khi cha của L. và H. bỏ đi thì L. sống tại TP.HCM, còn H. thì theo Đào Thị Gái.

Năm 2010, Gái sống như vợ chồng với anh N.Đ.T ở xã Xuân Bảo, H.Cẩm Mỹ (Đồng Nai) và sinh 5 người con là D., Tr., T., H. và N. Sau khi anh N.Đ.T mất thì Gái cùng 5 con nhỏ ở với bà Phan Thị Rí (mẹ ruột anh T.).

Đào Văn Bé và Đào Thị Gái tại phiên tòa xét xử về tội cố ý gây thương tích và hành hạ con, cháu Ảnh: Nguyễn Long

Khoảng tháng 8.2018, Đào Văn Bé tới ở cùng với Gái, bà Rí và các cháu. Trong thời gian chung sống thì Bé và cháu H. (con của Gái, lúc này đang 14 tuổi) xảy ra mâu thuẫn với bà Rí, nên Bé dẫn cháu H. đi thuê phòng trọ ở TP.Bà Rịa ở, cùng đi xin ăn.

Tại đây, Đào Văn Bé đã nhiều lần giao cấu với cháu H. Đến tháng 1.2019, Đào Văn Bé đưa cháu H. đi sống lang thang tại khu vực công viên Bờ Hồ, khu tái định cư thuộc TT.Phước Bửu (H.Xuyên Mộc) và tiếp tục đi xin. Sau đó, Đào Văn Bé gọi điện thọai rủ Đào Thị Gái đưa 5 con nhỏ của Gái xuống ở chung rồi bàn bạc, ép các con nhỏ của Gái đi ăn xin, mỗi ngày không được 900 ngàn đồng thì không cho ăn cơm và đánh đập.

Bi kịch loạn luân trong vụ án mẹ ruột, cậu ruột chăn dắt bé gái 10 tuổi ăn xin

Điều tra thêm hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

Khoảng tháng 5.2019, Đào Văn Bé và Gái thuê 2 phòng tại nhà nghỉ Thanh Thúy (TT.Phước Bửu, H.Xuyên Mộc). Đào Văn Bé và cháu H. ở một phòng, Gái và các con nhỏ của mình ở một phòng. Tại đây, Đào Văn Bé tiếp tục giao cấu với cháu H. nhiều lần.

Sau đó, 2 chị em Đào Văn Bé tiếp tục đi thuê phòng ở TP.Bà Rịa, TX.Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu), TP.Long Khánh (Đồng Nai) để ở và chăn dắt các con, cháu mình đi xin ăn.

Năm 2019, cháu H. mang thai đến đầu năm 2020 thì đến Bệnh viện TP.Long Khánh sinh con trai, là con của Đào Văn Bé và được đặt tên là Đào Văn Phát.

Sau khi cháu H. sinh con là Đào Văn Phát được vài ngày thì Đào Văn Bé và Gái ẵm cháu Phát đi xin ăn. Ngày 18.4.2020, cháu Đào Văn Phát bị bệnh và tử vong.

Khoảng cuối tháng 5.2020, Đào Văn Bé và Gái đưa các cháu, con của mình về lại H.Xuyên Mộc, TP.Bà Rịa, TX.Phú Mỹ… để ở và bắt con, cháu đi xin ăn rồi tiếp tục đánh đập, hành hạ. Tại những nơi ở, Đào Văn Bé tiếp tục nhiều lần quan hệ tình dục với cháu H. khiến nạn nhân mang thai lần nữa.

Cuối tháng 8.2020, từ nguồn tin của Báo Thanh Niên và người dân cung cấp, Công an H.Xuyên Mộc đã bắt giữ chị em Đào Văn Bé và Đào Thị Gái đề điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và hành hạ con, cháu. Trong quá trình điều tra, Công an H.Xuyên Mộc còn phát hiện Đào Văn Bé nhiều lần giao cấu với cháu H. nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra Bé về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Ngày 12.5.2021, TAND H.Xuyên Mộc đã đưa vụ án cố ý gây thương tích và hành hạ con, cháu ra xét xử và tuyên phạt Đào Văn Bé 8 năm tù giam, Đào Thị Gái 6 năm 6 tháng tù giam về 2 tội danh trên.

Riêng vụ án Đào Văn Bé giao cấu nhiều lần làm cháu H. mang thai thì Cơ quan CSĐT Công an H.Xuyên Mộc tiến hành giám định ADN của con gái cháu H. (H. vừa sinh một bé gái khoảng 2 tháng - PV) và kết quả bé gái này là con ruột của Đào Văn Bé.