Vụ 'Trốn khỏi bàn tay chăn dắt ăn xin của mẹ, cậu ruột': Chị em Đào Văn Bé bị đề nghị truy tố nhiều tội danh

Hàng ngày, nếu cháu N.T.M.D cùng các em không đi xin ăn đủ 900 ngàn đồng thì bị Bé và Gái dùng tay, dây điện, cây tre, cây vợt muỗi điện đánh đập, chích điện.

Bé và Gái đã có hành vi chăn dắt, ép các cháu đi ăn xin và đánh đập các nạn nhân khi ở trọ trên địa bàn H.Xuyên Mộc và TP.Bà Rịa.

Cơ quan CSĐT Công an H.Xuyên Mộc cũng đã tách vụ án giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi do bị can Đào Văn Bé thực hiện để điều tra sau, với lý do cháu Đ.T.H (17 tuổi, là cháu ruột bị can Bé) đang mang thai tháng thứ 7 nên chưa tiến hành giám định độ tuổi của nạn nhân và giám định ADN đối với bào thai của H., đến khi nào H. sinh con xong sẽ tiến hành giám định và xử lý đối với Bé.