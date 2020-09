Trốn thoát khỏi bàn tay chăn dắt ăn xin của mẹ và cậu ruột: PV Thanh Niên chung tay giải cứu những đứa trẻ

Như Thanh Niên đã phản ánh trong số báo trước , sau khi trốn được về nhà bà nội mình là P.T.R, cháu Đ.T.D (10 tuổi) đã kể lại toàn bộ câu chuyện mình cùng các em bị mẹ và cậu bạo hành, “chăn dắt” đi ăn xin cho bà, các cô ruột nghe. Bức xúc và mong muốn đưa các cháu còn lại là Tr., H. và Ng. đang bị Đào Thị Gái (mẹ ruột D.) bắt đi ăn xin trở về nhà, bà P.T.R đã làm đơn tố cáo Gái và Đào Văn Bé (cậu ruột D.) đến Công an xã Xuân Bảo (H.Cẩm Mỹ). Song song đó, được nhiều người giới thiệu, bà P.T.R đã đến với lực lượng SOS H.Cẩm Mỹ và TP.Long Khánh nhờ tìm các cháu của mình, trong đó có Tr., người bị Gái và Bé bắt đi ăn xin thay D. khi em đã bỏ trốn thành công.

Dù rất mệt, D. vẫn miệt mài giả làm ăn xin để tìm kiếm các em

Giả làm ăn xin để dò la tin tức

Sau thời gian dài tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, nhóm SOS liên hệ với PV Báo Thanh Niên thường trú tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để cùng hỗ trợ. Từ các thông tin của nhóm SOS, nhóm PV Thanh Niên đã liên hệ Công an TP.Bà Rịa và Công an H.Long Điền (nơi Gái và Bé thường xuyên ở trọ và dẫn con ăn xin - PV) trình báo vụ việc... Song song đó, PV cùng nhóm SOS tìm đến các khu nhà trọ “ổ chuột” mà mấy mẹ con và người cậu D. thường ở, nhưng khi đến nơi thì Gái, Bé và các em của D. đã rời đi.

Bộ LĐ-TB-XH yêu cầu báo cáo vụ việc

Ngày 3.9, sau khi Báo Thanh Niên đăng bài Trốn thoát khỏi bàn tay chăn dắt ăn xin của mẹ và cậu ruột: Cuộc chạy trốn của bé gái 10 tuổi và em trai , Bộ LĐ-TB-XH đã có văn bản đề nghị Cục Bảo trợ xã hội, Cục Trẻ em phối hợp Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kiểm tra, xác minh vụ việc. Kết quả kiểm tra báo cáo về Bộ LĐ-TB-XH trước ngày 8.9 để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng. Công an TP.Bà Rịa khi nhận thông tin trình báo của PV cũng cử lực lượng trinh sát xuống địa bàn, khu nhà trọ mà Bé, Gái cùng các con của mình từng ở gần trạm thu phí cũ trên QL51, P.Phước Trung (TP.Bà Rịa). Chủ nhà trọ xác nhận gia đình Gái từng thuê ở đây nhưng đã trả phòng hơn một tháng trước. Công an TP.Bà Rịa đã chuyển những hình ảnh của mẹ con Gái do PV cung cấp tới công an các phường, xã trên địa bàn nắm tình hình để kịp thời xử lý. Công an TP.Bà Rịa khi nhận thông tin trình báo của PV cũng cử lực lượng trinh sát xuống địa bàn, khu nhà trọ mà Bé, Gái cùng các con của mình từng ở gần trạm thu phí cũ trên QL51, P.Phước Trung (TP.Bà Rịa). Chủ nhà trọ xác nhận gia đình Gái từng thuê ở đây nhưng đã trả phòng hơn một tháng trước. Công an TP.Bà Rịa đã chuyển những hình ảnh của mẹ con Gái do PV cung cấp tới công an các phường, xã trên địa bàn nắm tình hình để kịp thời xử lý.

Việc tìm kiếm và nhận diện cháu Tr. gặp nhiều khó khăn do hình ảnh gia đình cung cấp đã được chụp cách đây nhiều năm. Được sự đồng ý của bà P.T.R, nhóm SOS H.Cẩm Mỹ - Long Khánh và PV Thanh Niên đã dẫn cháu D. quần thảo khắp các chợ, quán ăn, nhà hàng, quán nhậu trên địa bàn TP.Bà Rịa, H.Long Điền, H.Xuyên Mộc, H.Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) để tìm kiếm nhưng bặt vô âm tín. Thậm chí, PV Thanh Niên cùng vào vai người chăn dắt, nhiều đêm trắng đưa cháu D. ra chợ đêm TP.Bà Rịa để xin ăn với mục đích tiếp cận những đứa trẻ xin ăn khác để tìm hiểu tung tích Gái và các em của D.

PV Thanh Niên trong vai người chăn dắt cùng D. đến chợ đêm TP.Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) để tìm các em

Hơn một tháng không đi xin ăn, khi quay lại “nghề”, D. tỏ ra mệt mỏi vì “lâu nay không đi bộ xin ăn, giờ mới đi mà con đuối chân quá”. Nhưng khi PV đề nghị “chú cháu mình nghỉ sớm để ngày hôm sau lấy sức đi tiếp” thì D. nài nỉ: “Không! Không! Con muốn cứu em ra sớm. Cứu càng sớm càng tốt, để em về đi học với con”. Nhìn đứa bé 10 tuổi rơm rớm nước mắt nài nỉ, chúng tôi đều không kìm được xúc động, tiếp tục đưa D. ngày đêm đi tìm các em.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 26.8, D. tiếp cận một “tiểu cái bang” hơn mình 3 tuổi, từng có thời gian đi xin ăn chung ở chợ đêm TP.Bà Rịa nhiều tháng trước. Khai thác nhanh “đồng nghiệp”, người bạn ăn xin này cho biết mẹ cùng các em của D. vừa chuyển về ở nhờ trong một khu “ổ chuột” phía sau tịnh xá Ngọc Điền, TT.Long Điền (H.Long Điền) được vài ngày. Có được thông tin quý giá này, PV cùng lực lượng SOS đã tổ chức bám theo “tiểu cái bang” đến nơi Gái cùng các con đang trú ngụ. Ngay trong đêm, khi biết Gái cùng các con ở trong căn nhà bà T., PV đã dẫn D. tới trình báo sự việc với Công an H.Long Điền để yêu cầu hỗ trợ.

D. không ngăn được nước mắt khi tìm và giải cứu được các em

“Con cứu được các em rồi!”

Sáng hôm sau (27.8), Công an H.Long Điền, Công an TT.Long Điền cùng các cơ quan đoàn thể UBND TT.Long Điền tìm đến nhà bà T. nhưng lúc này Gái và Bé không có ở đây. Căn nhà cấp 4 lụp xụp nơi Gái và các con trú ngụ nằm trong một khu “ổ chuột”, nhếch nhác và u ám. Khi lực lượng công an ập vào, một thanh niên có biểu hiện bất minh vội leo tường rào bỏ chạy thục mạng. Một thanh niên khác xăm trổ đầy mình, khi công an mời về trụ sở làm việc thì liên tục chống đối. Trong nhà, có nhiều đứa trẻ từ 3 - 7 tuổi, trong đó, có 3 em của D.

Ông Lâm Tấn Lợi tặng các cháu bé 50 triệu đồng Chiều 3.9, ông Lâm Tấn Lợi (ảnh, trái), Giám đốc Công ty TNHH SX Duy Lợi, đã đến tòa soạn Báo Thanh Niên trao 50 triệu đồng giúp 5 cháu bé trong loạt bài Trốn thoát khỏi bàn tay chăn dắt ăn xin của mẹ và cậu ruột , khởi đăng trên Báo Thanh Niên sáng cùng ngày; đồng thời trao 30 triệu giúp cháu bé mồ côi P.X.Mai (sinh năm 2006, ngụ P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM) là học sinh lớp 7, vì khó khăn, có nguy cơ bỏ học. Ông Lợi cho biết sau khi tiếp nhận thông tin về các cháu bé từ Báo Thanh Niên, ông rất xúc động, do vậy, thông qua báo gửi tặng các cháu bé một số tiền nhằm chung tay cùng nhiều người khác sẻ chia với cuộc đời kém may mắn của các cháu, mong các cháu sớm có cuộc sống bình yên, vui tươi như bao đứa trẻ bình thường khác. Tấn Tú

Được gặp lại các em, D. bật khóc nức nở. Những đứa trẻ ôm lấy nhau vừa khóc vừa cười vì hạnh phúc. Một tay bế bé H., một tay dắt em Ng., D. cứ để nước mắt chảy dài mà hôn lên má em mình. “Con cứu được em rồi, mừng quá các chú ơi! Con phải đưa các em về nội!”, D. nức nở. Với sự hỗ trợ của Công an H.Long Điền, Công an TT.Long Điền và các ban ngành, đoàn thể UBND TT.Long Điền, chị em D. được đưa về trụ sở công an và làm thủ tục bàn giao cho bà nội P.T.R vừa được nhóm SOS đưa tới cùng bé T. 5 chị em D. gặp lại, ôm nhau vừa cười vừa khóc tại trụ sở công an.

Cùng thời điểm, tin từ Công an xã Xuân Bảo (H.Cẩm Mỹ) báo về cho biết đang tạm giữ Gái, Bé khi 2 người này về nhà bà P.T.R để tìm bắt D. và T. đi xin ăn. Tại trụ sở công an, Gái và Bé thừa nhận hành vi đánh đập và “chăn dắt” D., Tr., T. đi ăn xin khắp nơi. Do những hành vi vi phạm của Gái và Bé diễn ra tại H.Xuyên Mộc nên cả ba được Công an xã Xuân Bảo làm thủ tục chuyển giao cho Công an H.Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) tiếp tục mở rộng điều tra xử lý. (còn tiếp)