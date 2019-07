Đau đầu tìm chủ đất quanh sân bay Long Thành

Đối với đất trồng cao su, tuy diện tích lớn nhưng công việc tiến hành khá suôn sẻ. Những ngày qua, Tổng công ty cao su Đồng Nai đã cho tiến hành cưa, thanh lý cây cao su ở khu vực sát đường ĐT769 (nơi dự kiến xây dựng 2 khu tái định cư cho người dân bị giải tỏa). "Riêng phần đất thuộc người dân quản lý, tuy diện tích ít hơn (165 ha) nhưng lại vô cùng rắc rối. Bởi nhiều hộ dân do chịu quy hoạch quá lâu, không chờ đợi được hoặc vì lý do cá nhân, đã sang nhượng đất cho người khác, tìm nơi ở mới", ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND H.Long Thành cho hay.

Theo thống kê của UBND H.Long Thành, trong số 455 hộ dân nằm trong diện giải tỏa (giai đoạn 1), có đến 179 hộ chưa kiểm đếm được. Nguyên nhân do chủ hộ không đến, đi vắng; không tìm được chủ đất; sai thông báo thu hồi đất, do thông tin Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - chi nhánh Long Thành cung cấp phục vụ ban hành thông báo không đúng với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, CMND, hộ khẩu do hộ dân cung cấp; chủ sử dụng không xác minh được ranh giới thửa đất...