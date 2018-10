Đầu thú tội cướp giật, lộ diện nghi can sát hại chủ quán nước

Người xe đi máy màu xanh không liên quan

Trước đó, nhiều thông tin đặt nghi vấn người thanh niên đi chiếc xe máy màu xanh là hung thủ của vụ án gây xôn xao dư luận ở Bình Dương. Tuy nhiên, khi bị bắt, Hiếu đã khai nhận sử dụng xe máy màu đỏ BS 60L9 - 2757.

Trung tá Hồ Hoàng Thanh cho biết sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan CSĐT đã nhanh chóng vào cuộc trích xuất camera an ninh, điều tra truy bắt hung thủ. Ban đầu hình ảnh của camera an ninh ghi hình một nam thanh niên khả nghi, đi ngang qua hiện trường. Tuy nhiên, ngay sau đó truy xuất các camera khác, công an đã xác định thời gian đi qua hiện trường của người này là liên tục, không dừng lại nơi xảy ra án mạng, do đó không liên quan đến vụ án.