Nhân rộng mô hình ‘hiệp sĩ’ Bình Dương

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, mô hình “hiệp sĩ” ở Bình Dương có từ năm 1997, khi nhóm của Nguyễn Thanh Hải (ngụ P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một) tự tổ chức đi “săn bắt cướp”. Sau một thời gian hoạt động tự phát, đến năm 2013 UBND tỉnh ban hành cơ sở pháp lý cho mô hình “hiệp sĩ” hoạt động bằng Quyết định số 34/QĐ-UB về quy chế tổ chức, hoạt động của các câu lạc bộ (CLB) phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh. Căn cứ quyết định này, Công an tỉnh đã phối hợp với Sở Tài chính ban hành hướng dẫn thực hiện kinh phí cho các CLB.



Báo cáo của Công an tỉnh Bình Dương tại hội nghị hôm qua cho hay, hiện trên địa bàn có 91/91 xã phường, thị trấn thành lập CLB phòng chống tội phạm với 3.248 thành viên, ban chủ nhiệm và hội viên. Trong đó có 84/91 địa phương thành lập Đội xung kích phòng chống tội phạm (hay còn gọi là “hiệp sĩ”) với 1.508 đội viên. Các “hiệp sĩ” tham gia truy bắt tội phạm thường xuyên được công an các cấp trang bị, tập huấn về kiến thức pháp luật, kỹ năng truy bắt tội phạm; đồng thời được pháp luật bảo vệ khi xảy ra tai nạn, thương vong về người khi truy bắt tội phạm theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9.4.2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Về kinh phí hoạt động, hiện Bình Dương chi trên 9,1 tỉ đồng/năm để duy trì hoạt động của các CLB, trong đó có tiền xăng xe đi tuần tra, văn phòng phẩm... sử dụng cho công tác tuyên truyền pháp luật và truy bắt tội phạm. Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Dương còn trang bị 11 xe mô tô hiệu Yamaha Exciter 150cc cho một số CLB ở địa bàn trọng điểm. Các thành viên CLB còn được trang bị gậy cao su, găng tay bắt dao... khi tham gia bắt tội phạm. Trong năm 2017, các “hiệp sĩ” đã phối hợp với công an ở địa phương tham gia tuần tra, hỗ trợ giúp sức phát hiện 232 vụ, bắt giữ 576 đối tượng phạm pháp các loại.

Công an trực tiếp quản lý và chỉ đạo

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng CLB Phòng chống tội phạm Phú Hòa (P.Thủ Dầu Một), cho biết tính đến nay, nhóm của anh đã phát hiện, bắt giữ trên 2.000 vụ phạm pháp giao công an xử lý, trong đó có rất nhiều vụ cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản... Riêng từ đầu năm 2018 đến nay, nhóm của anh đã phát hiện 56 vụ phạm pháp, bắt giữ gần 100 đối tượng giao cơ quan chức năng xử lý, trong đó cơ quan công an đã khởi tố 40 nghi can. “Hoạt động của CLB hiện nay được sự quản lý và chỉ đạo nghiệp vụ từ Công an P.Phú Hòa. Trước khi tiến hành theo dõi, truy bắt đối tượng đều phải báo cáo (ít nhất là gọi điện thoại) cho công an biết. Trong các trường hợp bắt giữ các đối tượng phạm pháp ở ngoài địa bàn P.Phú Hòa cũng phải báo cáo, phối hợp với công an các địa phương để truy bắt. Sau khi bắt giữ thì bàn giao đối tượng cho công an địa phương đó để điều tra, làm rõ”, anh Hải chia sẻ về phương thức hoạt động của nhóm.