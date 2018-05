'Hiệp sĩ đường phố' cần được huấn luyện và bảo vệ

Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải: Nên “lùa” đối tượng ra chỗ trống để khống chế Trưa 14.5, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng các thành viên trong CLB Phòng chống tội phạm Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã đến thăm hỏi gia đình những “hiệp sĩ đường phố” Q.Tân Bình (TP.HCM) bị nạn vào tối 13.5. Anh Nguyễn Thanh Hải, trưởng nhóm hiệp sĩ Bình Dương, cho biết sự việc xảy ra đối với các hiệp sĩ Tân Bình là hết sức đau buồn, toàn thể các hiệp sĩ ở Bình Dương rất bàng hoàng nhưng không hề chùn bước. Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG Nhóm hiệp sĩ Bình Dương và các hiệp sĩ đường phố TP.HCM Theo anh Hải, trong quá trình truy bắt trộm cướp, các đối tượng thường rất manh động dùng dao, ống chích, đoản sắt, súng bắn bi, bắn điện, bình xịt hơi cay… để chống trả. Các hiệp sĩ Bình Dương cũng nhiều lần gặp nạn do bị chống trả và tai nạn ở trên đường, cũng có người tử vong. “Trong các trường hợp trộm cắp mà chúng tôi theo dõi, chúng tôi sẽ đeo bám đối tượng và “lùa” ra khu vực trống sau đó ép xe máy, khống chế để tránh tai nạn cho người đi đường và có khoảng trống để thoát khi bị tấn công”, anh Hải nói. Anh Hải cho biết thêm khi truy bắt các nghi can trộm cướp, đặc biệt là lúc truy đuổi luôn phải quan sát trước sau, nhìn gương chiếu hậu để biết đồng bọn đi cùng. Khi bắt, phải khống chế, dùng dây rút nhựa để khóa 2 tay của nghi can, đề phòng chống trả.

Được thành lập từ năm 1997 ở Bình Dương, đến nay, nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã phát hiện, phá trên 2.000 vụ phạm pháp giao cho công an xử lý trong đó có rất nhiều vụ cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản… Anh Hải cho biết các hiệp sĩ được công an các địa phương ở Bình Dương thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ, hàng năm được huấn luyện võ thuật 2 lần và trang bị các phương tiện như xe máy, áo chống đâm, găng tay chống dao...