Đầu tư 2.150 tỉ đồng lắp camera giám sát toàn Hà Nội, TP.HCM

Theo Đề án 165, từ nay đến 2025 sẽ dành kinh phí khoảng 2.150 tỉ đồng để triển khai 3 dự án: Xây dựng trung tâm dữ liệu dùng chung, phục vụ việc kết nối, chia sẻ dữ liệu camera, với kinh phí dự kiến 850 tỉ đồng, do Cục CSGT Bộ Công an làm chủ đầu tư. Trung tâm dữ liệu cũng là nơi lưu trữ toàn bộ dữ liệu camera trên tuyến QL1A, các tuyến cao tốc trên toàn quốc và hệ thống camera giám sát của các địa phương đã đầu tư.

2 dự án còn lại là nâng cấp Trung tâm thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ ANTT, xử lý vi phạm cho Phòng CSGT Hà Nội và TP.HCM, với kinh phí dự kiến cho mỗi dự án là 650 tỉ đồng, do Công an TP.Hà Nội và Công an TP.HCM làm chủ đầu tư, để quản lý tập trung toàn bộ camera giám sát của TP (huy động tối đa các camera giám sát của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đã lắp đặt); điều phối toàn bộ hoạt động giao thông và tự động giám sát ANTT trên địa bàn TP; tích hợp bản đồ số quản lý các camera lắp đặt trên địa bàn TP và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhận diện khuôn mặt, nhận diện biển số xe, giám sát các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và các đối tượng cần kiểm soát…