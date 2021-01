Ngày 5.1.2021, Báo Thanh Niên ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Hiện nay, AI dần trở thành một “tiêu chuẩn” phổ biến ở nhiều lĩnh vực, từ việc ứng dụng để tăng cường an ninh mạng , xử lý ngôn ngữ tự nhiên, nghiên cứu robot, cho đến truy cập dữ liệu phổ biến, cá nhân hóa dịch vụ khách hàng và hỗ trợ con người nói chung... Theo ước tính của Hãng nghiên cứu thị trường IDC, trong năm 2020 trên thế giới đã có hơn 24 tỉ thiết bị kết nối Internet (IoT) được lắp đặt, điều này đặt ra những mối lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu cũng như bảo mật cực lớn trong thời đại của AI và IoT. Lúc này, sẽ cần các cơ chế an ninh mạng chuyên nghiệp tích hợp AI để tự bảo vệ người dùng trước các cuộc tấn công nguy hiểm. Trong khi đó tại Nhật Bản, dự báo đến năm 2025 sẽ có hơn 80% công việc chăm sóc người cao tuổi do robot đảm nhiệm chứ không phải con người, điều này đòi hỏi sự cấp thiết của ứng dụng AI trong robot để thay thế con người trong một số công việc đặc thù.