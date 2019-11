Đầu tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vừa sửa đã có dấu hiệu hư hỏng

Theo các tài xế, khoảng 20 m mặt đường ở đoạn đầu tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xuất hiện các vị trí lồi lõm, tạo sống lưng trâu, một số đoạn đọng nước, bong tróc lớp mặt đường.

Đây là vị trí Báo Thanh Niên từng phản ánh xuất hiện ổ gà và Cục Quản lý đường bộ 3 đã phạt Ban quản lý cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi do chậm khắc phục sửa chữa, gây mất an toàn giao thông. Sau đó, Ban quản lý dự án đã chấp hành cho phương tiện, nhân công sửa chữa, đồng thời giải thích đây là kết cấu tạm do đang chờ thi công nút giao Túy Loan gặp nhiều vướng mắc.