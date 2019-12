Dạy hút mỡ... giá 10 triệu đồng !

Tại ND Beauty and Clinic (nói trên), để trấn an tinh thần khách hàng, nhân viên luôn khẳng định: “Bên em không nhận học viên, chị yên tâm chỉ có BS mới tiêm và phẫu thuật cho mình thôi”. Thực tế, khi trong vai liên hệ học việc, nhóm PV chúng tôi đều được chỉ về cùng địa chỉ số 17 đường số 3, Q.Gò Vấp (địa chỉ của ND Beauty and Clinic).