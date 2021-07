Đề cử nhân sự bầu Phó chủ tịch nước, Chánh án TAND, Viện trưởng VKSND tối cao

Sáng nay, 26.7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trình tờ trình giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu làm Phó chủ tịch nước, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong chiều nay, 26.7, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín để bầu Phó chủ tịch nước, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chánh án TAND tối cao sẽ thực hiện nghi lễ tuyên thệ trước Quốc hội theo quy định của Hiến pháp sau khi có kết quả bầu. Lễ tuyên thệ và tiểu sử Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Theo đó, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021, được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Phó chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bà Võ Thị Ánh Xuân Ảnh Gia Hân

Bà Võ Thị Ánh Xuân (51 tuổi), quê quán tại xã Thới Sơn, H.Tịnh Biên, tỉnh An Giang, trình độ thạc sĩ Quản trị công.

Bà Xuân xuất thân là giáo viên Trường PTTH Mỹ Thới (TX.Long Xuyên, tỉnh An Giang) sau đó chuyển sang Văn phòng Tỉnh ủy An Giang làm chuyên viên nghiên cứu tổng hợp từ 1996 - 2001. Bà Xuân trải qua nhiều vị trí công tác tại Tỉnh ủy An Giang và làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang từ tháng 10.2015 cho tới khi được Quốc hội khóa XIV bầu làm Phó chủ tịch nước hồi 4.2021 vừa qua. Bà Xuân cũng là nữ Phó chủ tịch nước trẻ tuổi nhất vào thời điểm nhậm chức - khi mới 51 tuổi.

ông Nguyễn Hòa Bình, Người được đề cử để bầu làm Chánh án TAND tối cao là Chánh án TAND tối cao nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Nguyễn Hòa Bình Ảnh Ngọc Thắng

Ông Nguyễn Hòa Bình (64 tuổi), quê quán xã Hành Đức, H.Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Ông Bình là Ủy viên T.Ư Đảng các khóa XI, XII, XIII; Bí thư T.Ư Đảng khóa XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV. Ông có trình độ PGS - TS Luật.

Từ 1975 - 1980, ông Bình là học viên Trường Trung cấp Công an Hải Phòng; sinh viên, Tiểu đội trưởng, Đại học An ninh nhân dân.

Sau khi tốt nghiệp, ông Bình công tác trong ngành công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng sau đó chuyển tới Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an, làm tới chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra án tham nhũng , được phong hàm thiếu tướng công an (tháng 4.2007).