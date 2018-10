Đề nghị Chính phủ rút kinh nghiệm khi dự toán ngân sách

Tiếp tục phiên làm việc tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14, chiều nay, 22.10, Uỷ ban Tài chính ngân sách trình bày báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách T.Ư năm 2019; sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; phân bổ nguồn kinh phí còn lại và chi thường xuyên chưa sử dụng hết năm 2017.



Theo báo cáo của Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách, ông Nguyễn Đức Hải, kết quả thu ngân sách ước vượt dự toán, nhưng chưa đạt được một số mục tiêu trong nghị quyết của Quốc hội, như tỷ lệ huy động từ thuế, phí đạt 20,7%, thấp hơn mục tiêu 21% đề ra; nợ đọng thuế còn lớn và có xu hướng tăng so với năm 2017; khoản thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh ước không đạt dự toán, một số địa phương dự ước hụt thu nội địa cho thấy thu ngân sách còn thiếu vững chắc.

Bên cạnh đó, thu nội địa ước vượt 0,9% so với dự toán, nhưng thực chất số thu từ các khu vực doanh nghiệp lại không đạt dự toán. Ủy ban Tài chính ngân sách cho rằng, một trong những nguyên nhân dẫn đến các khoản thu từ khu vực kinh tế không đạt dự toán là do giao dự toán thu nội địa năm 2018 khá cao so với số thực hiện năm 2017, đề nghị Chính phủ rút kinh nghiệm trong công tác xây dựng và tổ chức thực hiện dự toán cho các năm tiếp theo.

Liên quan đến các khoản chi ngân sách, Uỷ ban Tài chính ngân sách nhận định, việc cơ cấu lại chi chưa có nhiều chuyển biến rõ rệt, tỷ trọng chi thường xuyên trong tổng chi ngân sách còn cao. Đặc biệt, việc thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở một số địa phương còn nặng về hình thức, chưa có chuyển biến thực sự. Công tác tổ chức phê duyệt quyết toán dự án đầu tư chưa nghiêm, các địa phương còn tồn đọng nhiều dự án hoàn thành, chưa được phê duyệt quyết toán theo quy định.

Trong chi đầu tư phát triển, tình trạng giao vốn đầu tư chưa đúng quy định của pháp luật chưa được khắc phục: tình trạng giao vốn chưa hết, giao vốn rất chậm, giao nhiều lần vẫn xảy ra.

Uỷ ban Tài chính ngân sách lưu ý, tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản vẫn còn chậm. Có những dự án quan trọng quốc gia, chương trình mục tiêu quốc gia và một số dự án sử dụng nguồn vốn ODA bị chậm tiến độ, làm tăng tổng mức đầu tư, gây lãng phí, giảm hiệu quả sử dụng ngân sách, trong khi một số dự án có khả năng thực hiện và giải ngân tốt lại bố trí kế hoạch vốn thấp hoặc chưa được bố trí vốn.

“Một số dự án chưa được thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư công nên phải điều chỉnh kế hoạch, giao vốn nhiều lần và kéo dài thời gian giao vốn; những tồn tại, hạn chế trong những năm trước của một số dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT chưa được khắc phục; một số dự án chưa thu hút được nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách theo chủ trương được phê duyệt...”, báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Tài chính ngân sách nêu rõ.