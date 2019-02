Đề nghị hủy các quyết định giao đất trái pháp luật cho Vũ “nhôm”

Cùng với đó, Viện KSND TP.Hà Nội cũng đã ra quyết định kháng nghị một phần bản án hình sự sơ thẩm của TAND TP.Hà Nội.

Tòa xác định nhà nước thiệt hại 135 tỉ đồng là không đúng

Liên quan quyết định kháng nghị một phần bản án của Viện KSND TP.Hà Nội (VKS), cơ quan này cho rằng việc tòa xác định thiệt hại của vụ án là 135 tỉ đồng thay vì 1.159 tỉ đồng và quyết định áp dụng biện pháp tư pháp trong vụ án là không đúng bản chất và trái quy định của pháp luật.

Cụ thể, đối với việc xác định thiệt hại của nhà nước tại 7 dự án bất động sản tại Đà Nẵng và TP.HCM, kết quả điều tra xác định Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") cùng đồng phạm đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để được nhận 7 dự án nhà, đất công không phải qua đấu giá và được hưởng các ưu đãi khác nhằm hưởng lợi bất chính. Như vậy, việc giao các dự án này là trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho nhà nước. Tính đến thời điểm khởi tố, Vũ “nhôm” là người trực tiếp quản lý, sử dụng và được hưởng lợi từ các tài sản trên; đồng nghĩa với việc trong thời gian này, nhà nước đã mất đi quyền quản lý, khai thác sử dụng các tài sản đó.

ĐÌNH TRƯỜNG Cựu Thứ trưởng Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân (phải) từng được xác định có vai trò tích cực giúp sức cho Vũ "nhôm"

VKS cho rằng hành vi phạm tội của Vũ “nhôm” cùng đồng phạm không phải là hành vi chiếm đoạt, mà là hành vi gây thiệt hại cho nhà nước vì mục đích vụ lợi, kéo dài từ thời điểm được giao tài sản đến thời điểm bị khởi tố. Như vậy, thiệt hại trong trường hợp này cần phải được tính tại thời điểm khởi tố là hơn 1.159 tỉ đồng mới phù hợp với thực tế.

Tuyên án không có cơ sở ?

Bên cạnh đó, VKS cũng cho rằng TAND TP.Hà Nội tuyên thu hồi 7 dự án nhà, đất đã kê biên để nộp vào ngân sách nhà nước là không đúng quy định, bởi các dự án này do UBND TP.Đà Nẵng và UBND TP.HCM giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá trái các quy định, nên cần phải áp dụng pháp luật chuyên ngành là luật Đất đai năm 2013 làm căn cứ để giải quyết...

Theo đó, cần phải tuyên theo hướng hủy các quyết định giao đất trái pháp luật của UBND TP.Đà Nẵng và UBND TP.HCM; giao UBND TP.Đà Nẵng và UBND TP.HCM thu hồi, quản lý và xử lý theo quy định của pháp luật đối với 6 cơ sở nhà đất, gồm: nhà tại số 319 Lê Duẩn, TP.Đà Nẵng; nhà, đất tại số 16 Bạch Đằng, Đà Nẵng; khu đất đường Ngô Quyền, TP.Đà Nẵng; khu đất tại đường ven biển Sơn Trà - Điện Ngọc, TP.Đà Nẵng; nhà, đất tại số 8 Nguyễn Trung Trực, TP.HCM; nhà, đất tại số 15 Thi Sách, TP.HCM.

Đối với nhà, đất tại số 129 Pasteur, TP.HCM, giao cho Bộ Công an phối hợp với UBND TP.HCM báo cáo Thủ tướng đề xuất biện pháp thu hồi.

Trong bản án sơ thẩm, TAND TP.Hà Nội quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền đang tạm giữ của bị cáo Vũ "nhôm"; tiền trong các tài khoản của cá nhân bị cáo Vũ "nhôm", Công ty xây dựng Bắc Nam 79, Công ty Chấn Phong, tiền của Tổng công ty thủy sản VN còn nợ Công ty xây dựng Bắc Nam 79. Tuy nhiên, VKS cho rằng tòa tuyên như vậy là không có cơ sở, do các khoản tiền này được xác định là tài sản của cá nhân Phan Văn Anh Vũ và của các công ty có liên quan đến Vũ. Quá trình điều tra không chứng minh được đây là tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm do Vũ “nhôm” phạm tội mà có hoặc là tiền thu lợi bất chính. Do vậy, không có căn cứ tịch thu mà chỉ có thể tiếp tục tạm giữ số tiền đã thu giữ và phong tỏa để đảm bảo thi hành án.