Vũ “nhôm” khai gì tại phiên tòa liên quan 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an?

Tại phiên tòa hôm qua (28.1), Vũ “nhôm” đề nghị HĐXX chỉ giao nộp 2 tài sản là khu đất dự án Vệt du lịch ven biển từ Vegas Resort đến khu du lịch Bến Thành Non Nước, đường Trường Sa, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn và nhà 319 Q.Thanh Khê, Đà Nẵng. Trước đó, bị cáo này đã có đơn xin giao nộp toàn bộ 7 bất động sản tại Đà Nẵng và TP.HCM để khắc phục hậu quả cho vụ án. Giải thích sự thay đổi này, Vũ “nhôm” lý giải, thời điểm bị bắt giam tinh thần không ổn định nên mới làm đơn xin giao nộp tài sản. Sau định thần lại thấy bản thân không làm sai nên có đơn xin nhận lại.

Các bị cáo: Phan Văn Anh Vũ ( Vũ "nhôm" ), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Nova Bắc Nam 79, cựu thượng tá thuộc Tổng cục 5 Bộ Công an; Nguyễn Hữu Bách, cựu đại tá, cán bộ Tổng cục 5; Phan Hữu Tuấn, cựu trung tướng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục 5 bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại khoản 3, điều 356 bộ luật Hình sự năm 2015. Hai bị cáo : Bùi Văn Thành, cựu Thứ trưởng Bộ Công an và Trần Việt Tân, cựu Thứ trưởng Bộ Công an bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 2 điều 285 bộ luật Hình sự năm 1999.