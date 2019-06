Đề nghị không giảm án cho 2 cựu thứ trưởng Bộ Công an

Đáng chú ý, đại diện cơ quan công tố cho rằng, không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo của 2 bị cáo là cựu thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân. Tại phiên sơ thẩm trước đó, bị cáo Tân bị tuyên phạt 36 tháng tù, bị cáo Thành bị tuyên phạt 30 tháng tù, cùng về tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo nhận định của đại diện Viện KSND cấp cao tại Hà Nội, trong quá trình điều tra, xét xử, bị cáo Bùi Văn Thành đã nhận thức được sai phạm, có thái độ ăn năn hối cải. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo đã giao nộp tài liệu chứng minh có anh trai là liệt sĩ, đây là những tình tiết giảm nhẹ có thể được áp dụng.

Tuy nhiên, hành vi phạm tội của bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, làm mất lòng tin của nhân dân với cán bộ chiến sĩ công an. Mặt khác, tòa sơ thẩm xác định tội danh đã phù hợp với tính chất, mức độ và đã đánh giá đến các tình tiết giảm nhẹ.

"Bị cáo giữ chức vụ cao, có nhiều thành tích trong công tác nhưng không giữ được phẩm chất của người lãnh đạo, đã buông lỏng quản lý, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy, bị cáo cần có thời gian cải tạo, suy ngẫm chuộc lại lỗi lầm bản thân và làm gương cho xã hội”, đại diện Viện KSND cấp cao nói, và khẳng định mức án cấp sơ thẩm dành cho bị cáo này là đã được xem xét giảm nhẹ, nên không có căn cứ chấp nhận nội dung kháng cáo.

Đối với cựu thứ trưởng Trần Việt Tân , đại diện cơ quan công tố nhận định bị cáo là lãnh đạo cấp cao của ngành Công an, được giao trực tiếp chỉ đạo Tổng Cục 5 của Bộ Công an. Những văn bản bị cáo ký trên danh nghĩa Bộ Công an đã trực tiếp tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Vũ “nhôm” thâu tóm nhà đất công sản, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước.