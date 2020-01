Đề nghị kỷ luật Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải

Đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế Tại kỳ họp, UBKT T.Ư cũng đã xem xét kết quả giám sát một số tập thể và cá nhân, gồm: Ban Cán sự Đảng và Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT; Ban Cán sự Đảng và Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tối cao; Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Đồng Tháp và Bình Phước; Ban Thường vụ Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn bưu chính viễn thông VN; Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ đội biên phòng, trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Quy chế làm việc, công tác cán bộ, thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh đó, UBKT T.Ư cũng xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Công an T.Ư; Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị; Ban Thường vụ Thành ủy và UBKT Thành ủy Đà Nẵng. Qua kiểm tra, giám sát, UBKT T.Ư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên phát huy ưu điểm, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra qua kiểm tra, giám sát. Ngoài ra, tại kỳ họp này, UBKT T.Ư quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La, bằng hình thức khiển trách do có người thân vi phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, vi phạm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.