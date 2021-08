Đề nghị phong tặng liệt sĩ cán bộ y tế tử vong khi chống dịch: Vì họ xứng đáng !

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên đồng tình và ủng hộ đề xuất này. “Đề xuất rất hay, nhân văn và ý nghĩa. Lực lượng y tế đã quá vất vả rồi, họ xứng đáng được như vậy dù không ai mong muốn nhận danh hiệu liệt sĩ đó đâu. Cầu mong cho tuyến đầu chống dịch được bình an vô sự”, BĐ Bình An bày tỏ. Tương tự, BĐ Đặng Phan cho rằng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 , những nhân viên y tế làm nhiệm vụ ở tuyến đầu và trực tiếp cứu chữa các bệnh nhân Covid-19 thực sự là những chiến sĩ quả cảm, nếu không may bị tử vong do phơi nhiễm, môi trường làm việc gây nên thì xứng đáng được xem xét công nhận liệt sĩ. Còn BĐ Thanh Đạm viết: “Chống dịch như chống giặc. Vậy hy sinh khi làm nhiệm vụ chống dịch thì nghiễm nhiên được phong tặng danh hiệu liệt sĩ rồi. Cần làm ngay”.