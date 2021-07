Lăng kính bạn đọc: Điều tra, xử nghiêm những kẻ lợi dụng dịch bệnh trục lợi, lừa đảo

Trong khi đó, ngày 29.7, Phòng An ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp Công an TP.Thủ Đức kiểm tra, tạm giữ Nguyễn Minh Phụng (25 tuổi, ngụ P.Tam Phú, TP.Thủ Đức) để làm rõ, xử lý hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh đăng tải các thông tin cung ứng lương thực, nhu yếu phẩm, dược phẩm, tổ chức dịch vụ tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.