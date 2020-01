Đề nghị truy tố 21 bị can trong đường dây xăng giả của Trịnh Sướng

Ngày 17.1, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND đề nghị truy tố 21 bị can trong 3 vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả (xăng giả) của Trịnh Sướng và đồng phạm.

Trong 21 bị can, cơ quan điều tra xác định có 7 bị can giữ vai trò quan trọng, gồm: Trịnh Sướng (53 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng, Sóc Trăng), Lưu Văn Nguyện (45 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dầu khí Bình Minh), Nguyễn Thành Trung (41 tuổi, công nhân Công ty TNHH Mỹ Hưng), Ngô Dương Anh Tuấn (37 tuổi), Trần Văn Phước (39 tuổi, cùng là công nhân Công ty cổ phần thương mại hóa dầu Resol), Trương Văn Thuận (36 tuổi, lái tàu của Công ty TNHH Mỹ Hưng, Gia Thành) và Nguyễn Thị Hồng Thủy (44 tuổi, kế toán Công ty TNHH Mỹ Hưng).

Các bị can Trung, Tuấn, Phước đã giúp Trịnh Sướng tiếp nhận dung môi, hóa chất và trực tiếp pha trộn, tạo xăng giả . Thủy liên hệ mua dung môi, hóa chất. Thuận giúp Trịnh Sướng vận chuyển dung môi, toluene và MTBE để tổ chức pha chế. Còn Nguyện trực tiếp thỏa thuận, mua bán dung môi cùng Sướng với khối lượng lớn. Trong chuyên án này, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố 4 vụ án; 3 vụ án trên kết thúc điều tra, còn lại 1 vụ án với 11 bị can liên quan đang được tiếp tục điều tra mở rộng.