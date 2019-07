Vụ Trịnh Sướng: Khởi tố, bắt giam nghi can cung cấp dung môi sản xuất xăng giả

Ngày 30.7, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Lưu Văn Nguyện (42 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP dầu khí Bình Minh; trụ sở ở Hậu Giang) để điều tra hành vi sản xuất, cung cấp dung môi làm xăng giả

Theo cơ quan điều tra, từ ngày 1.1.2017 đến khi bị phát hiện, số tiền các bị can sử dụng dùng để mua dung môi, các chất làm tăng chỉ số Octan (Toluene, MTBE, NMA, Methanol…) là 4.200 tỉ đồng, với khoảng 350 triệu lít xăng giả đã được sản xuất và bán ra thị trường. Đến nay, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố, bắt tạm giam 29 nghi can liên quan đến hoạt động sản xuất và buôn bán xăng giả