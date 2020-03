Đề nghị truy tố 7 bị can lừa đảo vay vốn

Hôm qua 11.3, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03 - Công an TP.HCM) đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án, chuyển hồ sơ lên Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Lê Tiến Danh (cầm đầu), Lê Thanh Hiền, Lê Trọng Nghĩa, Lê Minh Đức, Lê Phước Hưng (cùng ngụ TP.HCM), Lê Hồng Công (ngụ Gia Lai), Đỗ Hương Dung (ngụ Lâm Đồng) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, điều 290 bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, tháng 8.2018 và tháng 2.2020, PC03 - Công an TP.HCM thi hành lệnh khởi tố 7 nghi can về tội danh trên. Trong đó, 5 nghi can bị bắt tạm giam, trừ Dung và Hưng được tại ngoại.

Theo kết luận điều tra, bị can Danh tổ chức cho đồng bọn sử dụng máy tính, mạng internet truy cập trái phép vào hệ thống của Công ty tài chính FE CREDIT (F.C) để lấy thông tin khách hàng không được duyệt vay vốn, rồi sử dụng các sim điện thoại khuyến mãi giả danh nhân viên F.C gọi điện cho các khách hàng này bổ sung thông tin. Sau đó, Danh chỉ đạo cho Đức lập giả các hồ sơ vay vốn, trong đó mục số điện thoại khách hàng, người tham chiếu ghi các số khuyến mãi do Danh quản lý, sử dụng.

Khi chuyên viên F.C gọi điện đến các số điện thoại này gặp khách hàng hoặc người tham chiếu để thẩm định hồ sơ vay, thì Danh đưa cho Đức, Công, Dung giả danh khách hàng để trả lời thẩm định. Khi F.C giải ngân vào tài khoản của khách hàng tại ngân hàng, thì Danh tổ chức và hướng dẫn cho đồng phạm sử dụng máy tính, mạng internet truy cập bất hợp pháp vào tài khoản ngân hàng của khách để đăng ký Internet Banking , thay đổi mật khẩu, lấy mã OTP, chuyển tiền vay của khách hàng đến 156 tài khoản thẻ ATM do Danh sử dụng các CMND giả đăng ký để chiếm đoạt tài sản.

Bằng phương thức, thủ đoạn trên, Danh và đồng phạm đã chiếm đoạt của 54 cá nhân và F.C số tiền hơn 2,4 tỉ đồng.