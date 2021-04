Đề nghị truy tố Giám đốc Công ty Tuấn Phát buôn lậu hơn 12,4 tỉ đồng

Ngày 10.4, nguồn tin của Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố bị can Du Tố Phong (45 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Tuấn Phát (Công ty Tuấn Phát), về tội “ buôn lậu ”, theo quy tại tại khoản 4, Điều 188, bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo KLĐT, tại Cơ quan CSĐT, bị can Phong khai nhận đã thuê ông Đ. đứng tên pháp nhân của Công ty Bách Đạt Phát Sài Gòn, nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam để kinh doanh . Bị can Phong trả lương cho ông Đ. 3 triệu đồng/tháng. Đồng thời, Phong là người trực tiếp giao dịch, liên lạc thỏa thuận với Công ty Guangzhou Dunhong IMP&Exp Tranding CO., LTD (Trung Quốc).