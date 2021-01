Đề nghị truy tố Trần Thị Ngọc Nữ

Trưởng công an TP.Phan Thiết bị "chất vấn" sau khi Trần Thị Ngọc Nữ bị khởi tố Hành vi của Trần Thị Ngọc Nữ được Cơ quan điều tra xác định đã trực tiếp xâm phạm vào các hoạt động của cơ quan nhà nước, gây ảnh hưởng trực tiếp hoạt động của cơ quan tòa án trong giờ hành chính, do vậy phải khởi tố để điều tra. Sau khi công an phục hồi điều tra vụ án, khởi tố bị can Trần Thị Ngọc Nữ, nhiều tài khoản trên mạng xã hội liên tục "chạy" những thông tin "thông cảm, xót xa" cho bị can Nữ. Trong ngày 18.11.2020, khi UBND tỉnh Bình Thuận họp báo chuyên đề “về các dự án không đấu giá”, lại có phóng viên chất vấn câu chuyện về bị can Nữ, sau đó đặt vấn đề cho rằng “báo chí viết nhiều về bà Nữ khiến bà ấy phải vào bệnh viện tâm thần” (?) Thượng tá Trần Long Khánh cho biết ông nhiều lần phải nhận các cuộc gọi "chất vấn" về việc khởi tố bị can Nữ; khẳng định bà Nữ bị “oan sai”. Thượng tá Trần Long Khánh khẳng định Cơ quan CSĐT đã rất thận trọng và làm đúng trình tự thủ tục pháp luật trước khi ra quyết định khởi tố bị can Trần Thị Ngọc Nữ.