Vụ Trần Thị Ngọc Nữ lấn chiếm đất đai ở Mũi Né: Bà Nữ đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự

Tuy nhiên, để đảm bảo đúng pháp luật, tránh việc khiếu nại sau này, Sở TN-MT đề nghị UBND TP.Phan Thiết và P.Mũi Né cung cấp bản đồ quy hoạch kèm theo, để xác định trước khi bà Nữ lấn chiếm thì khu đất này (15.817 m) là loại đất gì, do đơn vị nào quản lý. Mặt khác, do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa mới được bầu (ngày 18.1, chưa được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn) nên chưa thể ký quyết định này ngay. Do vậy, Sở TN-MT đề nghị UBND TP.Phan Thiết gia hạn thời gian xử phạt sau 30 ngày.

Trong một diễn biến khác, chiều 18.1, bà Nữ đã trực tiếp ký nhận biên bản bàn giao quyết định xử phạt của UBND TP.Phan Thiết (về xử phạt hành vi xây dựng không có giấy phép và xử phạt hành vi chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép). Mặc dù ký nhận nhưng bà Nữ viết vào biên bản là không chấp nhận các quyết định xử phạt trên của UBND TP.Phan Thiết và sẽ khiếu nại.

Bên cạnh hai quyết định xử phạt nêu trên, Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết còn có văn bản kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ra quyết định xử phạt hành chính bà Nữ vì có hành vi lấn, chiếm đất nhà nước.

Liên quan vụ án “gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại trụ sở TAND tỉnh Bình Thuận ngày 28.6.2018, trả lời PV Thanh Niên, thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng công an TP.Phan Thiết, cho biết Cơ quan Giám định pháp y tâm thần T.Ư đã gửi kết quả giám định tâm thần đối với bị can Trần Thị Ngọc Nữ . Theo thượng tá Khánh, cơ quan giám định tâm thần T.Ư xác định “bà Trần Thị Ngọc Nữ không mất năng lực trách nhiệm hành vi, chỉ bị hạn chế và hoàn toàn đủ năng lực để chịu trách nhiệm hình sự”. Cũng theo thượng tá Khánh, ngày 19.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết đã chuyển kết luận điều tra vụ án này đến Viện KSND cùng cấp để truy tố bị can Nữ tội gây rối trật tự công cộng. Trước đó, do bị can Nữ nộp hồ sơ bệnh án đã khám bệnh tại Bệnh viện tâm thần nên Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết đã đưa bà Nữ đi giám định.