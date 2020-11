Đưa bị can Trần Thị Ngọc Nữ đi giám định tâm thần

Ngày 10.11, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết ( Bình Thuận ) cho biết đã đưa bị can Trần Thị Ngọc Nữ (43 tuổi, ngụ KP.Long Sơn, P.Mũi Né, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) đến Bệnh viện Tâm thần T.Ư 2 (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) để giám định tâm thần theo luật tố tụng hiện hành.

Theo lãnh đạo Cơ quan CSĐT, do Trần Thị Ngọc Nữ nộp hồ sơ bệnh án khám chữa bệnh tại bệnh viện tâm thần nên cơ quan điều tra phải đưa bị can này đi giám định. Muốn có kết quả giám định Nữ có bệnh tâm thần hay không, thì bị can phải lưu trú tại bệnh viện trong thời gian 1 tháng.

Trần Thị Ngọc Nữ đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết khởi tố bị can để điều tra về hành vi “ gây rối trật tự công cộng ” xảy ra tại trụ sở TAND tỉnh Bình Thuận.

Ngoài hành vi trên, Nữ còn liên quan đến các vụ việc khác, trong đó có vụ thuê giang hồ mang mã tấu đến Mũi Né tranh chấp đất (xảy ra từ ngày 23.9.2017) đã được Công an TP.Phan Thiết đưa vào diện tin tố giác tội phạm để điều tra.

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Phan Nguyễn Hoàng Tân cho hay đã ban hành quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai của UBND P.Mũi Né (số 81) vào ngày 23.5.2019 đối với bà Trần Thị Ngọc Nữ, do quyết định này chưa đảm bảo tính pháp lý trong xử phạt hành chính đối với người vi phạm.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết ra quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt xử lý việc lấn chiếm đất đai xảy ra tại P.Mũi Né , do một phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết làm tổ trưởng.

Hiện tổ công tác này đã tiến hành việc đo đạc phần đất hơn 13.000 m2 mà bà Nữ đã bao chiếm trái phép để xây dựng. Tổ công tác này còn xem xét lại toàn bộ quá trình vi phạm về việc bao chiếm đất nhà nước trái phép trong thời gian qua đối với bà Trần Thị Ngọc Nữ nói riêng và các cá nhân khác ở KP.Long Sơn (P.Mũi Né) nói chung.

“Theo đó, không chỉ riêng bà Trần Thị Ngọc Nữ, mà các cá nhân có hành vi bao chiếm đất công ở Mũi Né đều sẽ bị cưỡng chế thu hồi theo quy định của pháp luật”, lãnh đạo UBND TP.Phan Thiết nói.