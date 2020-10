Vụ Trần Thị Ngọc Nữ ngang nhiên xây nhà trái phép trên đất rừng Mũi Né: TP.Phan Thiết báo cáo vụ việc lên cấp tỉnh

Báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận nêu rõ: Qua phản ánh của người dân tại KP.Long Sơn, P.Mũi Né (TP.Phan Thiết), trong những ngày diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (từ chiều 13 - 16.10), lợi dụng các lực lượng chức năng đang bận canh giữ an ninh cho đại hội, nhiều đối tượng ngang nhiên chiếm đất do nhà nước quản lý để xây dựng, trồng cây, đúc trụ bê tông rào diện tích đất đã bao chiếm trái phép... Trong số này có bà Trần Thị Ngọc Nữ. Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết đã có công văn chỉ đạo Phòng TN-MT, Công an phối hợp UBND P.Mũi Né kiểm tra thực địa, yêu cầu xử lý nghiêm các đối tượng bao chiếm đất nhà nước trái phép.