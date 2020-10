Trần Thị Ngọc Nữ vẫn ngang nhiên xây nhà trái phép trên đất rừng Mũi Né

Nhiều lần thách thức chính quyền

Trung tá Nguyễn Minh Sơn, Trưởng công an P.Mũi Né, cho biết căn nhà rộng gần 200 m2 sàn bê tông, lợp mái tôn, khung sườn bằng thép được xây trong khuôn viên đất do bà Nữ quản lý. “Khi chúng tôi lập biên bản chỉ có vài công nhân đang lắp kính , gắn thiết bị. Phát hiện công an và cán bộ phường, những người này bỏ đi. Chúng tôi lập biên bản, nhưng không có ai đại diện ký cả”, trung tá Sơn cho biết.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND P.Mũi Né Nguyễn Văn Vũ, người trực tiếp ra lệnh ngăn chặn vụ xây dựng trái phép này, khẳng định: “Đây là lần thứ ba, chúng tôi phải ngăn chặn căn nhà trái phép này. Lần thứ nhất, vào ngày 10.10, cán bộ phường và công an lập biên bản khi căn nhà mới đúc trụ bê tông nền móng. Nhưng lần thứ hai, ngày 15.10 cán bộ phường đến lập biên bản thì móng đúc đã xong, xà gồ sắt thép đã hoàn chỉnh và lợp xong mái tôn. Sáng nay (24.10), ngôi nhà đã chuyển sang phần lắp thiết bị bếp, cửa kính rồi”.

Trả lời câu hỏi, vì sao ngăn chặn như vậy mà chính quyền vẫn để ngôi nhà xây dựng hoàn thiện trái phép, ông Vũ cho biết: “Phường cử cán bộ và công an thay nhau túc trực. Túc trực ban ngày thì họ làm ban đêm. Túc trực đến gần sáng không thấy động tĩnh gì, đi về thì gần sáng họ làm”, ông Vũ nói.

Về lý do vì sao không xử phạt vi phạm hành chính , ông Vũ cho biết: “Trước đây UBND P.Mũi Né đã xử phạt hành vi lấn chiếm đất đai đối với bà Nữ với số tiền 3 triệu đồng. Nay mình xử phạt nữa, khác chi mình công nhận cho căn nhà trái phép này”.

Nền móng căn nhà thời điểm ngày 15.10 khi cán bộ P.Mũi Né kiểm tra

Công an vào cuộc vẫn không “ăn thua” ?

Về nguồn gốc khu đất, theo ông Vũ, khu vực này là đất rừng sản xuất, nhưng bà Nữ đang xây rào bao quanh và quản lý. Trong khi đó, theo hồ sơ của PV Thanh Niên, khu đất này do bà Nữ bao chiếm trái phép. Theo trả lời của Công an Bình Thuận tại cuộc họp báo ngày 17.7.2020, thì đối với 2 thửa đất CG407481 (3.507,7 m2) và CI366407 (1.080 m2) do bà Nữ đứng tên được tách ra từ diện tích 20.000 m2 mà ông Đoàn Ngọc Ánh (ngụ P.Mũi Né) được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CG413104.

Trên cơ sở 1.080 m2 đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, vợ chồng Nữ cho san ủi và lấn thêm 13.195,5 m2 đất do nhà nước quản lý. Đáng lưu ý, mặc dù đã bị UBND P. Mũi Né phát hiện và ngăn chặn, nhưng ngày 25.2.2019 Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Phan Thiết vẫn ký duyệt xác lập bản vẽ chỉnh lý thửa đất trên. Đến ngày 23.5.2019, UBND P.Mũi Né ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 82/QĐ-UBND về hành vi lấn chiếm đất đai với số tiền 3 triệu đồng; đồng thời nhiều lần tổ chức tháo dỡ, nhưng vợ chồng Nữ vẫn có hành vi tái chiếm và còn cho xây dựng tường rào bao quanh, xây một nhà kiên cố, trồng cây lâu năm (Báo Thanh Niên đã phản ánh vào tháng 5.2020), và nay lại tiếp tục xây căn nhà trái phép thứ hai.

Cũng theo trả lời của Công an tỉnh Bình Thuận (ngày 17.7.2020), thì cơ quan này đã có văn bản kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo Thành ủy, UBND TP.Phan Thiết thanh tra công tác quản lý đất đai P.Mũi Né. Trong đó tập trung thanh tra các thửa đất số CG407481, CI366407 và 13.195,5 m2 mà vợ chồng Nữ đã xây tường rào bao quanh; đồng thời, Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Công an TP.Phan Thiết và các đơn vị liên quan củng cố tài liệu để khởi tố vụ án hình sự

Tuy nhiên, đến thời điểm này, các sai phạm về quản lý đất đai liên quan đến bà Trần Thị Ngọc Nữ xảy ra ở P.Mũi Né vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Bà này vẫn ngang nhiên xây dựng nhà trái phép trên đất rừng bao chiếm.