Đề nghị truy tố vụ dùng cát lậu thi công bãi tắm đẹp nhất TP.Hạ Long

Ngày 21.9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh truy tố Nguyễn Văn Tuyền (35 tuổi, trú tại thôn Hà Nhuận 3, xã An Hòa, H.An Dương, TP.Hải Phòng) về tội “mua bán trái phép hóa đơn”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình lĩnh vực xây dựng, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện “Dự án cải tạo, chỉnh trang, mở rộng, khắc phục ô nhiễm môi trường đường Trần Quốc Nghiễn - đoạn từ cầu Bài Thơ đến điểm đấu nối đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả do UBND TP.Hạ Long làm chủ đầu tư, có dấu hiệu sử dụng cát lậu.

Quá trình điều tra, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác minh khoảng 160.000 m3 cát được các doanh nghiệp kê khai là khai thác tại 4 mỏ trên địa bàn 3 tỉnh: Phú Thọ, Bắc Giang và Nam Định. Tuy nhiên, trong đó, 1 mỏ cát tại Phú Thọ là không có thật.

Quá trình thi công bãi tắm Hòn Gai hồi năm 2020 Ảnh N.H

Xác định vụ việc trên có dấu hiệu vi phạm hình sự, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh để thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định nguồn gốc 8.126 m3 cát cấp vào Dự án cải tạo, chỉnh trang, mở rộng, khắc phục ô nhiễm môi trường đường Trần Quốc Nghiễn không có hóa đơn, chứng từ kèm theo; được thu gom trái phép. Để hợp thức hóa số cát lậu trên, đã được các đối tượng mua hóa đơn GTGT của Công ty TNHH TMXD VT Thành Trung HD để đưa vào hồ sơ quyết toán.

Trước hành vi trên, ngày 14.1 và 26.5 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã lần lượt ra quyết định khởi tố vụ án hình sự , khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuyền, chủ Công ty TNHH TMXD VT Thành Trung HD, về tội “mua bán trái phép hóa đơn”.