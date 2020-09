Đề nghị tử hình bị cáo đổ xăng đốt chết 3 công an ở Đồng Tâm

Đề nghị án tử hình đối với 2 con trai ông Lê Đình Kình

Sáng nay, 9.9, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm đối với 29 bị cáo trong vụ án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, H.Mỹ Đức, TP.Hà Nội.

Trước khi bước vào phần tranh luận, đại diện VKSND TP.Hà Nội đã đọc bản luận tội, đề nghị mức án đối với 29 bị cáo trong vụ án.

Theo VKSND TP.Hà Nội, từ năm 2013, nhiều đối tượng ở Đồng Tâm đã thành lập "Tổ đồng thuận" nhằm lôi kéo người dân, tuyên truyền, xuyên tạc về nguồn gốc đất đồng Sênh là đất nông nghiệp của xã Đồng Tâm.

Từ thời điểm đó, nhiều đối tượng đã gây ra nhiều vụ gây rối nghiêm trọng dù các cơ quan chức năng có những thông báo, yêu cầu dừng những hoạt động không đúng pháp luật. Tuy nhiên, với bản chất ngoan cố, chống đối quyết liệt, ông Lê Đình Kình với vai trò cầm đầu “Tổ Đồng thuận” tiếp tục thu nạp thêm nhiều đối tượng để thực hiện mục đích của mình.

Vào đêm 8, rạng sáng 9.1.2020, các đối tượng đã gây ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, hậu quả làm 3 cán bộ công an đang thực hiện nhiệm vụ hy sinh.

Theo VKSND TP.Hà Nội, bị cáo Lê Đình Công, đã tham gia "Tổ Đồng thuận” từ 2013, thường xuyên tụ tập mọi người gây rối, chửi bới cán bộ xã, gây rối, xuyên tạc nguồn gốc đất. Bị cáo Công bàn với bị cáo Nguyễn Văn Tuyển mua lựu đạn, chuẩn bị xăng để tấn công công an, bản thân Công đã góp 1 triệu đồng mua lựu đạn.

Ngày 1.1.2020, bị cáo Công đăng tải video trên mạng xã hội tuyên bố “công an đưa quân về thì nếu không tiêu diệt được 300 đến 500 thằng thì không nhìn mặt đồng bào cả nước”.

Rạng sáng 9.1, bị cáo Công gọi các đối tượng khác dậy để tấn công lực lượng công an, khi lực lượng công an yêu cầu dừng lại nhưng Công và nhiều đối tượng không chấp hành.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Công vẫn ngoan cố chối tội. Tuy nhiên, xét các lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của các bị cáo khác là Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển và các bị cáo khác, đủ căn cứ xác định Công thuộc nhóm chủ mưu cầm đầu, trực tiếp thực hiện tội phạm, động cơ giết cán bộ công an.

Đối với bị cáo Lê Đình Chức, VKSND TP.Hà Nội cho rằng, bị cáo này là người trực tiếp cầm tuýp sắt cắm dao bầu chọc từ trên xuống làm 3 cán bộ công an ngã xuống hố sâu 4 m; đổ xăng xuống và bảo bị cáo Lê Đình Doanh đưa chậu xăng cho bị cáo Chức và hất chậu xăng xuống gây cháy làm 3 người tử vong

VKSND TP.Hà Nội đề nghị tuyên án tử hình đối với các bị cáo Lê Đình Công và Lê Đình Chức (đều là con trai ông Lê Đình Kình), mức án chung thân đối với bị cáo Lê Đình Doanh (cháu nội ông Lê Đình Kình) cùng về tội giết người.

19 bị cáo được đề nghị chuyển tội danh từ "giết người" sang "chống người thi hành công vụ"

Đối với bị cáo Bùi Viết Hiểu, VKSND TP.Hà Nội cho rằng đã tham gia "Tổ Đồng thuận" từ năm 2013, do Lê Đình Kình lôi kéo. Bị cáo Hiểu đã phát biểu, đăng các video trên mạng internet đe dọa lực lượng công an, gây hoang mang lo sợ trong nhân dân, soạn thảo các đơn khiếu nại…

Vào ngày xảy ra sự việc, bị cáo Hiểu ném bom xăng về công an, sau xuống cố thủ ở nhà ông Kình.

Nguyễn Văn Tuyển và tang vật hung khí, vật liệu nổ thu được trong vụ án ở Đồng Tâm Ảnh cắt tử clip VTV

Theo VKSND TP.Hà Nội, tại toà, bị cáo Hiểu đã phủ nhận các lời khai tại cơ quan điều tra với lý do bị bức cung, bị cáo khai báo trước sau bất nhất, với thái độ quanh co, gian dối, trốn tránh trách nhiệm của bản thân nhưng vẫn đủ cơ sở kết luận Hiểu thuộc nhóm cầm đầu, với động cơ giết bằng được lực lượng công an.

Đối với bị cáo Nguyễn Văn Tuyển, VKSND TP.Hà Nội cho rằng, Tuyển luôn là người thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, Tuyển bị Lê Đình Kình và bị cáo Công lôi kéo tham gia "Tổ Đồng thuận". Tuyển thường xuyên kéo loa đi tuyên truyền sai trái về đất đồng Sênh…

Bị cáo Tuyển trong nhóm cầm đầu, thường xuyên chửi bới, đe doạ lực lượng chức năng, đăng tải các video xuyên tạc. Bị cáo Tuyển thực hiện hành vi với động cơ giết người…

Nhiều bị cáo khác trong vụ án cũng bị V KSND TP.Hà Nội xác định đã có những hành vi ngang nhiên xâm phạm hoạt động đúng đắn của lực lượng chức năng.

Tại phiên toà, đại diện VKSND TP.Hà Nội bày tỏ chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình 3 chiến sĩ công an đã hy sinh tại Đồng Tâm.

VKSND TP.Hà Nội xác định các bị cáo Công, Hiểu, Tuyển, Chức, Doanh, Tiến là kẻ chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, đều thực hiện tội phạm với sự cấu kết chặt chẽ, đứng đầu là Lê Đình Kình.

Cũng tại phiên toà, VKSND TP.Hà Nội đã thay đổi tội danh truy tố với 19 bị cáo thuộc nhóm đồng phạm từ tội giết người sang tội chống người thi hành công vụ.