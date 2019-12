Án tử hình cho kẻ thảm sát 4 người trong gia đình em trai ở Đan Phượng

Theo cáo buộc, giữa Nguyễn Văn Đông và gia đình em trai Nguyễn Văn Hải (50 tuổi) sống cạnh nhà nhau tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, xảy ra mâu thuẫn về quyền lợi đất ở, đất nông nghiệp, dẫn đến hai bên hiềm khích với nhau từ năm 2016 đến nay. Khoảng 20 giờ tối 29.8, anh Nguyễn Văn Hiệp (26 tuổi, con trai ông Hải) sang nhà Đông thông báo về việc gia đình sắp xây nhà mới tại thửa đất sát với nhà Đông và hỏi có thắc mắc gì về ranh giới đất hay không. Đông cho rằng việc này phải do bố mẹ của anh Hiệp sang xin phép nên đã đuổi anh Hiệp về. Từ đây, Đông suy diễn mâu thuẫn giữa mình và em trai là do anh Hiệp và bà Doãn Thị Việt (49 tuổi, vợ ông Hải) xúi giục, nên nảy sinh ý định giết 2 người này. Khoảng 7 giờ 30 sáng 1.9, Đông giấu 1 con dao nhọn (dài khoảng 40 cm) trong áo và sang nhà em trai tìm giết anh Hiệp, bà Việt. Khi vừa đến cổng nhà em trai, Đông thấy bà Việt đi xe máy từ sân ra, đã dùng dao chém, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó, Đông tiếp tục cầm dao truy sát em trai (ông Hải), chị Nguyễn Thị Bắc (28 tuổi, con gái ông Hải), chị Đỗ Thị Hồng Nhung (24 tuổi, con dâu ông Hải) và cháu Nguyễn Đỗ Huyền My (1 tuổi, cháu nội ông Hải). Vụ việc khiến ông Hải, chị Bắc tử vong tại chỗ, 3 người còn lại được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, bé Huyền My và bà Việt tử vong ngay sau đó do vết thương quá nặng; riêng chị Hồng Nhung được cứu sống.