Đề nghị xem xét kỷ luật Ban thường vụ Đảng ủy Trường Cao đẳng Nghề An Giang

Theo UBKT Tỉnh ủy An Giang , Ban thường vụ Đảng ủy Trường Cao đẳng Nghề An Giang đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của ban giám hiệu trường trong thực hiện không đúng trình tự quy định về: tinh giản biên chế, việc thực hiện đầu tư, mua sắm phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đào tạo. Không xin chủ trương của UBND tỉnh An Giang khi hợp tác đầu tư sử dụng cơ sở vật chất nhà trường; thực hiện các khoản chi chưa đúng quy định, vi phạm các quy định về tài chính kế toán, giai đoạn 2014-2018.

Những vi phạm của Ban thường vụ Đảng ủy Trường Cao đẳng Nghề An Giang đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật.

UBKT Tỉnh ủy An Giang đề nghị Ban thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban thường vụ Đảng ủy Trường Cao đẳng Nghề An Giang, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2015 - 2020 theo thẩm quyền.

Thông tin với PV Thanh Niên, lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy An Giang cho biết vào ngày 25.8, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy An Giang Hồ Văn Răng đã ký quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Huỳnh Thanh Quang, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề An Giang bằng hình thức cảnh cáo.

Ông Quang là người chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Đảng ủy Trường Cao đẳng Nghề An Giang khi không thực hiện đúng trình tự quy định về tinh giản biên chế ; việc thực hiện đầu tư, mua sắm phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đào tạo; không xin chủ trương của UBND tỉnh An Giang khi hợp tác đầu tư, sử dụng cơ sở vật chất nhà trường....

Liên quan đến các sai phạm tại Trường Cao đẳng Nghề An Giang, UBKT Tỉnh ủy An Giangcũng đã triển khai quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Trương Thị Kim Tú, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Trường Cao đẳng nghề An Giang.

Theo thông tin từ UBKT Tỉnh ủy An Giang, bà Tú đã có vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao trong quản lý kinh phí, sổ sách kế toán; không tham mưu ban giám hiệu nhà trường việc trích lập 40% từ nguồn thu sự nghiệp thực hiện cải cách tiền lương trong giai đoạn 2014 - 2018; không tham mưu, đề xuất, sửa đổi khoản chi phụ cấp thâm niên nghề nhà giáo và phụ cấp 25% ưu đãi giảng dạy không đúng đối tượng hưởng thụ.

Cũng theo UBKT Tỉnh ủy An Giang, các vi phạm của ông Huỳnh Thanh Quang và bà Trương Thị Kim Tú là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân, tổ chức Đảng và Trường Cao đẳng Nghề An Giang đến mức phải xem xét kỷ luật.